Украина привела армию в полную боеготовность

Вооруженные силы Украины приведены в состояние полной боевой готовности, сообщает Минобороны страны, ссылаясь на решение Совета национальной безопасности и обороны.
Такой же приказ отдан личному составу Службы безопасности Украины, передает "Медуза".
”Усилены контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб РФ и дестабилизации ситуации внутри страны”, — говорится в заявлении пресс-службы СБУ.
26 ноября корабли ВМФ России захватили три украинских корабля в Керченском проливе. Пограничная служба ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении морской границы. Украина назвала действия России актом агрессии.
Из-за ситуации в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко предложил ввести на Украине военное положение сроком на 60 суток. Соответствующий законопроект рассмотрит в понедельник Верховная рада Украины. При этом он подчеркнул, что это не означает, что Украина будет вести наступательные военные действия.
Издание ”Гордон.ua” разъясняет юридическую сторону введения военного положения: ”Согласно положениям закона, введение режима военного положения проходит в три этапа. Сначала Совет нацбезопасности и обороны вносит на рассмотрение президента представление о введении ВП. Затем это решение президент вводит в действие своим указом. В течение двух дней Верховная Рада должна утвердить указ главы государства. После утверждения парламентом указ президента немедленно распространяется в СМИ”.
Россия в связи с инцидентом в Керченском проливе потребовала проведения 26 ноября экстренного заседания Совета безопасности ООН.