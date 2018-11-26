26.11.2018, 07:00

Украина привела армию в полную боеготовность

 (200)
rus.delfi.ee
EST 41
Petro Porošenko terrorivastase operatsiooni staabis
Petro Porošenko terrorivastase operatsiooni staabisFoto: Sergei Bobok, AFP/Scanpix

Вооруженные силы Украины приведены в состояние полной боевой готовности, сообщает Минобороны страны, ссылаясь на решение Совета национальной безопасности и обороны.

Такой же приказ отдан личному составу Службы безопасности Украины, передает "Медуза".

”Усилены контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб РФ и дестабилизации ситуации внутри страны”, — говорится в заявлении пресс-службы СБУ.

26 ноября корабли ВМФ России захватили три украинских корабля в Керченском проливе. Пограничная служба ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении морской границы. Украина назвала действия России актом агрессии.

Читайте также:

Из-за ситуации в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко предложил ввести на Украине военное положение сроком на 60 суток. Соответствующий законопроект рассмотрит в понедельник Верховная рада Украины. При этом он подчеркнул, что это не означает, что Украина будет вести наступательные военные действия.

Издание ”Гордон.ua” разъясняет юридическую сторону введения военного положения: ”Согласно положениям закона, введение режима военного положения проходит в три этапа. Сначала Совет нацбезопасности и обороны вносит на рассмотрение президента представление о введении ВП. Затем это решение президент вводит в действие своим указом. В течение двух дней Верховная Рада должна утвердить указ главы государства. После утверждения парламентом указ президента немедленно распространяется в СМИ”.

Россия в связи с инцидентом в Керченском проливе потребовала проведения 26 ноября экстренного заседания Совета безопасности ООН.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ОНЛАЙН-БЛОГ: Конфликт России с Украиной в Керченском проливе

26.11.2018
26 ноября корабли ВМФ России захватили три украинских корабля в Керченском проливе. Пограничная служба ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении морской границы. Украина назвала действия России актом агрессии.
Подробнее


ТОП влиятельных общественных деятелей 2018 года по версии Delfi и EPL

26.11.2018
На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных эстонских общественных деятелей 2018 по версии Delfi и EPL.
Подробнее

"Серьезное нарушение международного права". Ратас осудил действия России по захвату кораблей украинских ВМС

26.11.2018
Премьер-министр Юри Ратас выступил с кратким заявлением по поводу инцидента у Керченского пролива между российскими и украинскими военно-морскими силами, сообщает правительство в Facebook.
Подробнее


-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
118,30 €
-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
146,30 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
132,30 €
-30% Meeste käekell Police GRID PL.14689JS/02
169,- €
118,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782004
128,70 €
77,22 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107632007
102,60 €
61,56 €

ФОТО: Президент Кальюлайд утвердила Катри Райк на должность министра внутренних дел

26.11.2018
Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд по предложению премьер-министра Юри Ратаса освободила от должности министра Андреса Анвельта, пожелавшего уйти в отставку, и назначила новым министром внутренних дел Катри Райк.
Подробнее

На шоссе Таллинн-Тарту из-за резкого торможения пострадали трое детей

26.11.2018
В воскресенье вечером на шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП, когда 28-летняя женщина потеряла контроль над машиной, пытаясь избежать столкновения с резко затормозившим спереди автомобилем, и в итоге трое ее детей были доставлены в больницу.
Подробнее


ФОТО: Зачем на литовско-латвийской границе установили 40-метрового дракона

25.11.2018
Фестиваль света Staro Rīga послужил отличным началом для ярких световых шоу этого года. На этой неделе эстафету в странах Балтии подхватил Пакруойский усадебный комплекс, расположенный в Литве, всего в 130 км от Риги. Вчера, 24 ноября, здесь торжественнно открыли международный фестиваль "Большие китайские фонари".
Подробнее



Как нарядить елку на Новый 2019 год Свиньи

26.11.2018
Новогодняя елка может стать не только главным украшением праздника, но и счастливым талисманом. Поэтому мы предлагаем вам узнать, как правильно нарядить елочку на Новый 2019 год, чтобы она принесла в вашу жизнь удачу и благополучие.
Подробнее