Украина предлагает России и сепаратистам обмен пленными

Украинская сторона предлагает так называемым ДНР и ЛНР выдать 72 сепаратистов в обмен на 19 заложников, находящихся на оккупированных территориях, написала Геращенко. Кроме того, Киев готов "немедленно" передать России 22 россиян, которые были задержаны и осуждены в Украине. Ранее РФ отказалась забирать своих граждан, из-за чего сорвался обмен пленными, запланированный на 27 декабря, указывает Геращенко. В обмен на 22 российских заключенных Киев рассчитывает получить 22 украинцев, находящихся по стражей в России.

В Кремле указывают на "разницу в подходах"

Ранее в тот же день пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия "давно выступает инициатором того, чтобы произвести обмен "всех на всех", но существует разница в подходах и в Москве, и в Киеве в квалификации" пленных, "то есть кем считать этих людей, и отсюда происходит несостыковка в количестве тех, кого и предлагается менять". Вместе с тем Москва, по словам Пескова, в целом заинтересована в обмене заключенными.