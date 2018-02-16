Украина потребовала у России отремонтировать оставленные в Крыму корабли

Россия должна вернуть Украине корабли, оставленные Киевом в 2014 году в Крыму, предварительно отремонтировав их. С таким заявлением выступил Михаил Коваль, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александра Турчинова, сообщает телеканал "112 Украина".

"Есть такое понятие — Международный суд в Гааге. Россия по-пиратски захватила эти корабли, и она должна перед международным Гаагским судом за это ответить", — заявил Коваль во время допроса по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева.

"(Десантный корабль) "Константин Ольшанский" в Средиземное море сколько раз выходил под российским флагом? Они загоняли этот корабль! Все другие корабли, которые захватили, сделали донорами. Они раздербанили все наши корабли. И мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать [корабли]? Нет!. Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе", — резюмировал Коваль.

11 января президент России Владимир Путин предложил вернуть Украине корабли, самолеты и бронетехнику, оставшиеся на полуострове, поскольку они находятся "в плачевном состоянии".

В ответ украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Москва вместе с военной техникой может вернуть и Крым. А министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал предложение Путина трюком, напомнив, что согласно Гаагской конвенции стороны возвращают друг другу оружие только после заключения мира. По его словам, никаких соответствующих дипломатических нот Украина не получала.