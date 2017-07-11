Украина пока не считает целесообразным вводить визовый режим для россиян

Введение визового режима в отношении граждан России на текущий момент не будет отвечать целям Киева обеспечить контроль и безопасность. Об этом журналистам рассказал глава МИД Украины Павел Климкин, передает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

”Если мы просто введем визы, то не сможем эффективно контролировать дату въезда, как будут въезжать граждане Российской Федерации, каким образом это будет делаться”, — отметил Климкин. — ”Мы не исключаем, что будем переходить к следующим стадиям, но сегодня предложенная мной система контроля за въездом, выездом и передвижением внутри страны будет работать очень эффективно”.

10 июля президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил, что Киев введет биометрический контроль для всех иностранных граждан, которые пересекают государственную границу. По его словам, речь идет об усилении контроля въезда и выезда, а также пребывания на территории страны. Ранее председатель СНБО Александр Турчинов признал, что у Госпогранслужбы нет возможности ввести подобные изменения, не образовывая при этом огромные очереди на границе.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что этой мерой Киев добивается введением аналогичных ответных мер со стороны Москвы, чтобы отрезать пути взаимодействия украинцев с россиянами.

В июне Климкин предлагал создать систему, по которой жители России должны заранее оповещать о намерении посетить Украину.