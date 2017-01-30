Украина: под Авдеевкой возобновились бои, есть жертвы

В результате боев, возобновившихся в воскресенье в Авдеевской промзоне, было убито трое украинских солдат, один человек был ранен, сообщил представитель минобороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, около пяти утра позиции украинской армии под Авдеевкой подверглись мощному обстрелу из минометов и гранатометов, а через два часа сепаратисты пошли на штурм, который был отбит.

Представитель сил сепаратистов сообщил агентству Франс пресс, что с их стороны погиб один человек и один военный был ранен.

Вооруженные формирования так называемой ДНР в попытках атак под Авдеевкой обвинили украинскую армию.

Там, в частности, утверждают, что украинские военные в воскресенье осуществляют артиллерийские обстрелы Донецка, в результате чего, по их словам, был ранен мирный житель.