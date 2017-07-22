Украина передала в Международный суд доказательства участия РФ в конфликте в Донбассе

Украина передала в Международный суд ООН тысячи страниц документальных доказательств участия России в конфликте в Донбассе, заявил глава Службы безопасности (СБУ) Василий Грицак на брифинге в субботу. Сам иск был подан в середине января, а в апреле Украине не удалось добиться принятия особых мер против России на время его рассмотрения.

"Все вы знаете, что в январе Украина инициировала иск в суд ООН по поводу поддержки Россией терроризма в Донбассе… Уже переданы тысячи страниц документов, документальных доказательств преступлений России в Донбассе и в Крыму", — сказал Грицак журналистам.

По словам главы СБУ, документы свидетельствуют о " широкомасштабной работе" руководства России с целью "любым образом уничтожить украинское государство". Переданные бумаги также "доказывают факт финансирования Россией терроризма, поставок оружия и техники в Донбасс", цитирует Грицака РБК.

Глава Службы безопасности Украины также напомнил, что украинские спецслужбы ранее неоднократно якобы задерживали российских военных. Последний громкий случай — задержание Виктора Агеева. В субботу к Агееву приехала мать, они пообщались впервые за четыре месяца. Минобороны отрицает, что задержанный в Луганской области Агеев служил по контракту. Грицак сообщил, что его обвиняют в терроризме.

Документы поданы в рамках рассмотрения иска, который Украина подала в Международный суд ООН против России в январе 2017 года. В нем Киев потребовал привлечь Россию к ответственности "за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины". Россия все обвинения Украины отвергает, а на слушаниях представитель РФ указывал, что страна не является стороной внутриукраинского конфликта.

Украина утверждала, что Москва нарушила две конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Суд удовлетворил одно требование Киева и постановил, что Россия "должна воздержаться" от ограничений на "возможность крымских татар сберегать свои институты власти" и гарантировать возможность обучения на украинском. Суд не прислушался к позиции Украины по иску о нарушении конвенции о борьбе с финансированием терроризма, отмечает РИА "Новости".

Москву в процессе представляет глава правового департамента МИД Роман Колодкин. Он заявил, что выдвинутые Киевом обвинения находятся за пределами юрисдикции суда. Он также призвал Киев работать над полным выполнением "минских соглашений".

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Евросоюз и Штаты ввели санкции после присоединения к России Крыма, которое на западе посчитали аннексией. Затем санкции несколько раз усиливались на фоне продолжавшихся боев на юго-востоке Украины. Российское руководство много раз заявляло о непричастности к вооруженному конфликту в Донбассе и призывало Киев начать прямые переговоры с руководством сепаратистов, контролирующих некоторые районы двух областей Украины — Донецкой и Луганской. На этих территориях созданы два непризнанных образования: Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика, соответственно. На неделе руководство ДНР неожиданно объявило о создании государства Малороссия в границах Украины.