Украина отказала Саакашвили в политическом убежище, он попросил защиты у народа

Государственная миграционная служба (ГМС) Украины отказала экс-губернатору Одесской области и экс-президенту Грузии, а ныне лидеру украинской партии "Рух нових сил" Михаилу Саакашвили в политическом убежище, о чем объявил журналистам генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Если я ранее заявлял, что он имеет статус, который исключает любой способ его депортации или экстрадиции, то сейчас Государственная миграционная служба, куда он написал заявление, отказала ему в статусе беженца", — приводит слова Луценко телеканал "112 Украина".

"Господин Саакашвили, как всегда, в суд с обжалованием этого решения не обратился. Поэтому сейчас он апатрид, без всяких специальных обстоятельств, которые бы могли исключить его депортацию или экстрадицию. И Государственная миграционная служба знает это точно", — добавил он.

11 сентября Саакашвили попросил о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите из-за преследования грузинской власти. 12 сентября Генпрокуратура Украины начала проводить проверку полученного 5 сентября запроса прокуратуры Грузии об аресте и экстрадиции Саакашвили.

В Грузии он проходит как обвиняемый по четырем уголовным производствам, в том числе за присвоение, растрату или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, злоупотребление служебным положением, совершенное путем насилия или с применением оружия, и умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, злоупотребление служебным положением должностным лицом.

До этого 9 сентября Саакашвили прорвался через границу Украины из Польши, несмотря на сопротивление силовиков, о чем было заведено уголовное дело по факту незаконного проникновения в страну.

Сейчас Саакашвили находится на Украине, и 22 октября представил протестующим на площади Конституции у Верховной Рады в Киеве разработанный им "План спасения Украины за 70 дней". 17 октября несколько тысяч человек с флагами "Национального корпуса", созданного на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело, партий "Свобода", "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция", партии "Рух нових сил" начали бессрочный митинг протеста у Верховной Рады. Они потребовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Саакашвили попросил защиты у народа Украины

Саакашвили попросил киевлян защитить его от президента Украины Петра Порошенко. "Порошенко хочет экстрадировать меня. Я хочу просить защиты у киевлян и порядочных граждан. Я буду вас защищать, но давайте защищайте меня", — сказал он в эфире телеканала NewsOne.

"Я у них застрял в горле, они хотят меня экстрадировать… Власть, которую мы все привели в результате Майдана, хочет меня экстрадировать по делу, которое завели после окончания Майдана в отместку за то, что я участвовал в Майдане. Я прошу защиты у народа Украины", — сказал он.

Политик принял решение переместиться к протестующим на "площадь Изменений" перед Верховной Радой и призвал лидеров оппозиции — мэра Львова Андрея Садового, главу координационного совета партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко — поддержать его, передает ТАСС.

Саакашвили также призвал соратников обсудить вопрос о том, чтобы "не дать барыгам возможность извратить идею спокойного выражения мнения гражданами". "Намерения наши мирные и спокойные. Я также прошу защиты у народа Украины", — добавил он. Саакашвили не исключил, что в отношении него могут быть предприняты попытки выдворения за пределы страны — в Грузию.

На заседании Совета регионального развития Луценко заявил, что протестующие хотят переворота. "Право на мирный протест не означает подготовку к силовому перевороту, который затеяла небольшая куча людей, около 150-200 человек, которые, объявив себя праведниками, требуют от власти делать только то, что они затеяли при поддержке финансов из-за границы. Силовыми методами, с помощью покупки автоматического оружия и организации складов оружия, они хотят навязать государству свои мысли. Я заявляю, что это у них не выйдет", — сказал Луценко.