Украина От МУС до ЕСПЧ: где и насколько успешно Украина судится с Россией

Украина в понедельник, 7 января, заявила о подаче в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявления, в котором просит признать факт нарушения прав захваченных Россией 24 украинских военных моряков. DW напоминает о наиболее важных юридических спорах между Киевом и Москвой.
Права человека
В ЕСПЧ Украина подала больше всего исков против России. В частности, упомянутый захват украинских военных моряков в районе Керченского пролива ранее уже был поводом для обращения Украины в эту инстанцию — Киев добивается их освобождения. Обращение украинских властей еще рассматривается, но в рамках срочной процедуры суд удовлетворил просьбу Украины, обязав Россию сообщить о местонахождении и состоянии военных, а также обеспечить лечение раненых.
В то же время иски Киева касательно нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях объединены в два крупных производства — по Крыму и по Донбассу.
Также ЕСПЧ рассматривает отдельно иск о незаконном вывозе в Россию детей с неподконтрольной Украине части Донбасса и поданный в августе 2018 года иск по делам, как их называют в Киеве, украинских политзаключенных, содержащихся на территории аннексированного Крыма и РФ.
Терроризм и дискриминация
Международный суд ООН в Гааге уже рассматривает украинский иск против России относительно нарушения ею конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украинская сторона обвиняет Россию в нарушения этих конвенций во время аннексии Крыма и агрессии в Донбассе
Иск подан еще в январе 2017 года, а уже в апреле суд ввел временные меры в отношении России в рамках второй части этого иска: Кремль обязали воздержаться от нарушения прав крымских татар и обеспечить право на обучение на украинском языке в Крыму.
Теперь Украина работает над тем, чтобы доказать обвинения по существу. В июне 2018 Киев предоставил свои доказательства в виде соответствующего меморандума. Он "весит около 90 килограммов, состоит из 17500 страниц текста и 29 томов", рассказал о документе в день его подачи министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По оценкам украинского МИД, рассмотрение дела может продлиться еще несколько лет.
"Морские" дела
Кроме Международного суда ООН, исками Украины против РФ в Гааге занимается и Постоянная палата третейского суда. Одно из обвинений касается нарушения Москвой Конвенции ООН по морскому праву. Украина инициировала соответствующее арбитражное производство еще в сентябре 2016 года.
А в феврале прошлого года подала в арбитраж меморандум, в котором указывает на нарушение Россией суверенных прав Киева в Черном, Азовском морях и в Керченском проливе, включая незаконную добычу ресурсов на морском шельфе и блокаду прохода судов в украинские порты через пролив под предлогом строительства Керченского моста. Представитель Украины в этом деле, замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль рассчитывает, что первое решение по иску можно ожидать в 2019 году, а слушания дела по существу могут состояться уже в 2021 году.
Военные преступления
Также в Гааге рассматривается еще одно важное для Украины дело. Международный уголовный суд (МУС), более известный под названием Гаагский трибунал, который занимается военными преступлениями и преступлениями против человечности, с апреля 2014 года рассматривает дело "Ситуация в Украине", которое касается трех вопросов: убийств на Майдане, а также событий в Крыму и в Донбассе.
ТОП
Специально для этого Киев в сентябре 2015 году признал юрисдикцию трибунала в отношении преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала конфликта в Донбассе.
В ежегодном докладе прокурора суда Фату Бенсуды, обнародованном в декабре 2017 года, отмечается, что МУС может квалифицировать боевые действия в Донбассе как международный вооруженный конфликт и что после 20 февраля 2014 года на востоке Украины было зафиксировано более 1200 случаев возможного совершения преступлений.
Ранее, в ноябре 2016 года, Бенсуда приравняла ситуацию в аннексированном Крыму к международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией. Через два дня после публикации этого отчета, 16 ноября 2016 года, российский президент издал распоряжение о выходе РФ из-под юрисдикции Международного уголовного суда.
Корпоративные споры
Однако наиболее успешны в юридическом противостоянии с Россией украинские госкомпании. Так, национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" уже одержала победу в Стокгольмском арбитраже, в результате которой российский "Газпром" будет вынужден выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Кроме того, в октябре 2016 года "Нафтогаз" и шесть компаний, входящих в его группу, подали в Постоянную палату Третейского суда в Гааге иск в связи с захватом Россией их имущества во время аннексии Крыма.
По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, сумма иска вместе с процентами составляет около семи миллиардов долларов. Победу в деле против России одержал недавно и украинский государственный сберегательный банк "Ощадбанк". 26 ноября стал известно, что арбитражный суд в Париже обязал Москву выплатить банку 1,3 миллиарда долларов компенсации за потери имущества и бизнеса в результате аннексии Крыма.