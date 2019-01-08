Украина От МУС до ЕСПЧ: где и насколько успешно Украина судится с Россией

Международный суд ООН в Гааге уже рассматривает украинский иск против России относительно нарушения ею конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украинская сторона обвиняет Россию в нарушения этих конвенций во время аннексии Крыма и агрессии в Донбассе

Иск подан еще в январе 2017 года, а уже в апреле суд ввел временные меры в отношении России в рамках второй части этого иска: Кремль обязали воздержаться от нарушения прав крымских татар и обеспечить право на обучение на украинском языке в Крыму.

Теперь Украина работает над тем, чтобы доказать обвинения по существу. В июне 2018 Киев предоставил свои доказательства в виде соответствующего меморандума. Он "весит около 90 килограммов, состоит из 17500 страниц текста и 29 томов", рассказал о документе в день его подачи министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По оценкам украинского МИД, рассмотрение дела может продлиться еще несколько лет.

"Морские" дела

Кроме Международного суда ООН, исками Украины против РФ в Гааге занимается и Постоянная палата третейского суда. Одно из обвинений касается нарушения Москвой Конвенции ООН по морскому праву. Украина инициировала соответствующее арбитражное производство еще в сентябре 2016 года.

А в феврале прошлого года подала в арбитраж меморандум, в котором указывает на нарушение Россией суверенных прав Киева в Черном, Азовском морях и в Керченском проливе, включая незаконную добычу ресурсов на морском шельфе и блокаду прохода судов в украинские порты через пролив под предлогом строительства Керченского моста. Представитель Украины в этом деле, замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль рассчитывает, что первое решение по иску можно ожидать в 2019 году, а слушания дела по существу могут состояться уже в 2021 году.

Военные преступления

Также в Гааге рассматривается еще одно важное для Украины дело. Международный уголовный суд (МУС), более известный под названием Гаагский трибунал, который занимается военными преступлениями и преступлениями против человечности, с апреля 2014 года рассматривает дело "Ситуация в Украине", которое касается трех вопросов: убийств на Майдане, а также событий в Крыму и в Донбассе.

Специально для этого Киев в сентябре 2015 году признал юрисдикцию трибунала в отношении преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала конфликта в Донбассе.

В ежегодном докладе прокурора суда Фату Бенсуды, обнародованном в декабре 2017 года, отмечается, что МУС может квалифицировать боевые действия в Донбассе как международный вооруженный конфликт и что после 20 февраля 2014 года на востоке Украины было зафиксировано более 1200 случаев возможного совершения преступлений.

Ранее, в ноябре 2016 года, Бенсуда приравняла ситуацию в аннексированном Крыму к международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией. Через два дня после публикации этого отчета, 16 ноября 2016 года, российский президент издал распоряжение о выходе РФ из-под юрисдикции Международного уголовного суда.

Корпоративные споры

Однако наиболее успешны в юридическом противостоянии с Россией украинские госкомпании. Так, национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" уже одержала победу в Стокгольмском арбитраже, в результате которой российский "Газпром" будет вынужден выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Кроме того, в октябре 2016 года "Нафтогаз" и шесть компаний, входящих в его группу, подали в Постоянную палату Третейского суда в Гааге иск в связи с захватом Россией их имущества во время аннексии Крыма.

По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, сумма иска вместе с процентами составляет около семи миллиардов долларов. Победу в деле против России одержал недавно и украинский государственный сберегательный банк "Ощадбанк". 26 ноября стал известно, что арбитражный суд в Париже обязал Москву выплатить банку 1,3 миллиарда долларов компенсации за потери имущества и бизнеса в результате аннексии Крыма.