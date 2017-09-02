Украина объявила о проведении в сентябре военных учений "Несокрушимая стойкость"

С 12-го по 15 сентября на Украине пройдут стратегические командно-штабные военные учения "Несокрушимая стойкость — 2017" с привлечением оперативных резервов, заявил в пятницу, 1 сентября, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко во время выступления в Национальном университете обороны Украины им. Ивана Черняховского.

Об этом сообщается на странице Генштаба в Facebook.

Целью учений, по словам Муженко, является наращивание возможностей органами военного управления осуществлять управление войсками (силами) в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий".

Перед этим состоится логистическое обучение для усовершенствования системы планирования и всестороннего обеспечения группировок войск и управления привлеченными силами и средствами в ходе стратегического развертывания ВСУ и "отпора вооруженной агрессии на рискованных направлениях".

"Мы завершим полный цикл оперативного планирования применения группировок войск (сил). Кроме того, будет проведена тренировка сил и средств территориальной обороны государства с развертыванием штабов территориальной обороны", — добавил начальник Генштаба ВСУ.

Анонсированные учения пересекаются по времени с российско-белорусскими учениями "Запад-2017", которые пройдут на территории Белоруссии 14-20 сентября.

Украинский президент Петр Порошенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Харьковскую область, что совместные учения России и Белоруссии "Запад-2017" представляют угрозу для Украины, передает РИА "Новости". "Мы с большим вниманием относимся к проведению этих учений. Видим возможности угрозы, в том числе для территориальной целостности Украины", — сказал он.

Этот вопрос обсуждался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Мы получили заверения, что ни в коем случае с территории Белоруссии ни сейчас, ни в будущем не будет угрозы. Надеюсь, что это слово будет соблюдено. Нет оснований ставить это под сомнение", — отметил Порошенко. Украина будет наблюдать за ходом учений, добавил он.

Виктор Муженко подчеркнул, что реальной целью маневров является подготовка российской армии к наступательным операциям, пишет издание "Зеркало недели".

"Реальные масштабы мероприятий подготовки к учениям "Запад-2017", сроки их проведения, объемы привлечения органов военного управления и войск, в первую очередь российских, а также других взаимосвязанных мероприятий свидетельствуют, что истинная цель, цели и задачи обучения выходят далеко за рамки официально обнародованных, которые являются лишь частью и прикрытием настоящих планов", — отметил начальник Генштаба.

Хотя по сведениям, которые обнародовали МИД РФ и заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев, общая численность участников учений составит около 12,7 тыс. военнослужащих, Муженко уточнил, что общая численность участников учений может достигать 230-240 тыс. человек.

Из них на Юго-Западном стратегическом направлении — около 100 тыс. человек, в том числе до 70 тыс. военнослужащих Вооруженных сил РФ и до 30 тыс. сотрудников других силовых структур. Количество и состав сил позволяет России развернуть на юго-западном и на западном стратегических направлениях мощные наступательные группировки и создать условия для их длительного применения, отметил он.

"Это объективно обуславливает возникновение военной угрозы широкомасштабной вооруженной агрессии России как против Украины, так и против стран НАТО. Поводом для начала агрессии, учитывая непредсказуемость высшего военно-политического руководства России, могут стать, например, масштабные провокации как на территории восточных областей Украины, так и стран Балтии, по ущемлению прав и свобод, угрозам безопасности русскоязычного населения", — пояснил начальник Генштаба.

Он также заверил, что украинское командование просчитывает различные сценарии действий противника, в том числе наступательные.