Украина обвинила Россию в кибератаке на свои суды

По данным сотрудников СБУ, кибератака началась с рассылки зараженных вирусом поддельных бухгалтерских документов, после открытия которых на компьютер скачивалось вредоносное программное обеспечение, делающее возможным несанкционированное вмешательство в информационные системы украинских судов и похищение служебной информации.

”По заключению специалистов, замысел спецслужб России заключался в блокировании устойчивого функционирования судебной информационной системы Украины”, — говорится в сообщении СБУ.

Негативные последствия произошедшего были локализованы силами сотрудников государственной судебной администрации, а также госспецсвязи Украины.

Ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины обвинило Россию в ”причастности” к хакерской атаке на ведомство.