04.12.2018, 16:34

Украина обвинила Россию в кибератаке на свои суды

 (13)
Gazeta.ru
EST
Украина обвинила Россию в кибератаке на свои суды
Foto: Vallo Kruuser

Служба безопасности Украины сообщила о том, что российские спецслужбы якобы совершили попытки масштабной кибератаки на информационно-телекоммуникационные системы судебной власти страны, передает ”112 Украина”.

По данным сотрудников СБУ, кибератака началась с рассылки зараженных вирусом поддельных бухгалтерских документов, после открытия которых на компьютер скачивалось вредоносное программное обеспечение, делающее возможным несанкционированное вмешательство в информационные системы украинских судов и похищение служебной информации.

”По заключению специалистов, замысел спецслужб России заключался в блокировании устойчивого функционирования судебной информационной системы Украины”, — говорится в сообщении СБУ.

Негативные последствия произошедшего были локализованы силами сотрудников государственной судебной администрации, а также госспецсвязи Украины.

Ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины обвинило Россию в ”причастности” к хакерской атаке на ведомство.

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