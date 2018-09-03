03.09.2018, 20:10

Украина начинает совместные маневры с НАТО

 (21)
Deutsche Welle
EST 4
UKRAINE-CRISIS/
UKRAINE-CRISIS/Foto: VALENTYN OGIRENKO, REUTERS

На западе Украины начинаются совместные маневры Украины и стран НАТО. В учениях "Быстрые трезубцы" принимают участие военные 14 стран.

Украина в понедельник, 3 сентября, начала совместные военные учения с США и рядом других стран НАТО. Ежегодные учения под названием "Rapid Trident" ("Быстрые трезубцы"), проходящие в деревне Старичи (Львовская область), продлятся до 15 сентября. "Участники учений солидарны с Украиной, выступая за безопасность, суверенитет и территориальную целостность Украины", — сказала на церемонии открытия посол США в Украине Мэри Йованович.

В маневрах принимают участие около 2200 солдат из 14 стран, включая Германию. Самый большой контингент прибыл из США. Представитель украинской стороны Тарас Грен сообщил, что во время учений будут использованы около 350 единиц военной техники. Учения проводятся на фоне напряженных отношений с Россией, которая, как предполагается, поддерживает сепаратистов на востоке Украины.

Через неделю начнутся крупнейшие военные учения со времен холодной войны на востоке РФ при участии российских войск, а также отрядов из Китая и Монголии.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Тонна кокаина на судне эстонского капитана и президент в нарвской Ваналиннаской госгимназии

03.09.2018
Сегодня, 3 сентября, мы писали о том, что в Великобритании арестован гражданин Эстонии Ричард Муст, управлявший парусным судном, на борту которого обнаружено большое количество кокаина. Также в этот день президент Эстонии побывала на линейке Нарвской Ваналиннаской государственной школы по случаю начала нового учебного года. Эти и другие новости понедельника — в нашей традиционной подборке.
Подробнее

ВИДЕО DELFI: Кого сегодня "почитаете" — шизофреника, буддиста или бывшего наркомана? "Живая библиотека" в Таллинне собрала рекордное число посетителей

03.09.2018
В Таллинне уже в третий раз проходит необычное и довольно полезное для общества мероприятие — "Живая библиотека". В Erinevate Tubade Klubi в Теллискиви собралось рекордное число народа, чтобы расширить свой кругозор и разбить парочку приевшихся стереотипов.
Подробнее



"Новая газета": почему Ивангород и Нарва строили набережные на средства ЕС, но эстонская вышла в 9 раз длиннее?

03.09.2018
Корреспондент "Новой газеты" побывала на эстонско-российской границе и решила разобраться в том, почему набережные променады в Нарве и Ивангороде, которые очень часто сравнивают, так сильно различаются.
Подробнее

Осень дает о себе знать: в ближайшие дни нас ждет не совсем летняя погода

03.09.2018
Если сегодня по всей Эстонии светило солнце и температура воздуха достигала 25 градусов, то с завтрашнего дня к нам придут туман, дожди и, возможно, даже грозы. Но по-прежнему будет тепло.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €



Легендарный Яри Курри: в Финляндии нельзя прийти к мэру и попросить денег, а в России клубам помогает государство

03.09.2018
Один из лучших хоккеистов 20-го века Яри Курри занимает пост генерального менеджера финского "Йокерита", который приедет в октябре играть в "Тондираба" против "Спартака" и "Сиверстали".
Подробнее

ФОТО: В центре Нарвы автомобиль сбил пожилую велосипедистку

03.09.2018
Сегодня утром около 10.45 в Нарве, на пешеходном переходе на въезде на Петровскую площадь, у Пушкина, 20, автомобиль сбил пожилую женщину, которая была доставлена в больницу, сообщает "Нарвская газета".
Подробнее