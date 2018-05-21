Украина начала наступление в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление в Донбассе в районе Горловки. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

”ВСУ пошли в наступление при поддержке танков под Горловкой в районе населенного пункта Чигари. Подразделения ДНР (в том числе спецназ) экстренно переброшены на этот участок фронта, чтобы не допустить прорыва линии обороны”, — говорится в сообщении.

По данным ”Интерфакса”, общая численность наступающих украинских силовиков составила два взвода при поддержке танков. Наступление осуществляли силы 46-го отдельного штурмового батальона ”Донбасс”. В результате атаки был убит один из ополченцев, еще трое бойцов ДНР попали в плен. Потери украинской стороны составили пять человек убитыми и четверо ранеными.