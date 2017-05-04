Украина на 85 процентов сократила подачу воды в ЛНР

Украина без уведомления сократила поставку воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику на 85 процентов. Об этом в четверг, 4 мая, сообщается на сайте ГУП ЛНР ”Лугансквода”.

Специалисты предприятия в настоящее время работают над изменением режимов подачи воды с Западной фильтровальной станции.

Ситуация усугубляется тем, что 4 мая ”Лугансквода” остановила на профилактические работы водовод, обеспечивающий города Стаханов, Кировск и Брянку из источников на территории ЛНР. Теперь эти населенные пункты могут полностью остаться без воды.

В города Антрацит, Красный Луч и Перевальск подача воды будет ограничена до 30 процентов за счет перераспределения в магистральных сетях.

Как отмечает пресс-служба ”Луганскводы”, частое и непредусмотренное изменение режимов водоотдачи может привести к аварийным ситуациям на водоводах и разводящих сетях.

Угрозы о прекращении подачи воды в ЛНР от Киева поступили 26 апреля. По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, страна не получает платы за воду, которая поставляется на неподконтрольные ей территории.

В ночь на 25 апреля компания ”Укрэнерго” прекратила поставки электроэнергии на территорию ЛНР.