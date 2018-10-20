Украина изъяла задержанное российское судно "Норд" и намерена его продать

Как сообщалось, Госпогранслужба Украины задержала российский сейнер "Норд" с 10 членами экипажа на борту 25 марта этого года в 15 милях от Обиточной косы. "Норд" задержали из-за того, что по документам оно приписано к Крыму, который Украина считает оккупированной территорией. Прокуратура Автономной Республики Крым, которая является украинским государственным органом, возбудила дело "по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее".

Украинские пограничники отказались выпускать членов экипажа по российским документам, так как официальный Киев считает их своими гражданами, проживающими в Крыму. Двум из девяти моряков удалось вернуться домой. Остальные находятся в Киеве — на территории посольства РФ на Украине. Капитана судна Владимира Горбенко арестовали 6 апреля, но в тот же день выпустили из херсонского СИЗО под залог с обязательством являться для проведения следственных действий.

Горбенко вменяется ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Позднее капитан был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления — по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом).

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция — штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.