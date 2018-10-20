20.10.2018, 09:40

Украина изъяла задержанное российское судно "Норд" и намерена его продать

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NEWSru.com
EST
Ukraina lipp
Ukraina lippFoto: Stringer, Sputnik

Украинская прокуратура передала в качестве "вещественного доказательства в уголовном производстве" арестованное российское судно "Норд" Национальному агентству по возвращению активов, полученных от коррупционных и других преступлений. Об этом сообщила так называемая прокуратура АР Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.

"Решение принято с целью сохранения бюджетных средств, расходуемых на содержание арестованного судна на территории морского порта "Бердянск", — отметили в украинской прокуратуре.

В сообщении отмечается, что передача состоялась во исполнение постановления Херсонского городского суда Херсонской области, передает ТАСС.

"Цель передачи судна — осуществление всех мероприятий по управлению с целью сохранения или увеличения стоимости активов или передачи активов в управление на основании договора управления или распоряжения, или реализации соответствующих активов с последующим размещением наличных средств на счетах в государственных банках до окончания уголовного производства", — отметил начальник управления "прокуратуры АР Крым" Евгений Комаровский. Затем российский сейнер планируется выставить на аукцион.

В Офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека сообщили, что способствовали соблюдению права на собственность моряков судна "Норд", поскольку во время передачи судна в АРМА для последующей реализации на аукционе были обнаружены личные вещи моряков.

Как сообщалось, Госпогранслужба Украины задержала российский сейнер "Норд" с 10 членами экипажа на борту 25 марта этого года в 15 милях от Обиточной косы. "Норд" задержали из-за того, что по документам оно приписано к Крыму, который Украина считает оккупированной территорией. Прокуратура Автономной Республики Крым, которая является украинским государственным органом, возбудила дело "по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее".

Украинские пограничники отказались выпускать членов экипажа по российским документам, так как официальный Киев считает их своими гражданами, проживающими в Крыму. Двум из девяти моряков удалось вернуться домой. Остальные находятся в Киеве — на территории посольства РФ на Украине. Капитана судна Владимира Горбенко арестовали 6 апреля, но в тот же день выпустили из херсонского СИЗО под залог с обязательством являться для проведения следственных действий.

Горбенко вменяется ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Позднее капитан был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления — по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом).

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция — штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

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