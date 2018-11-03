03.11.2018, 15:14

Украина и Константинополь подписали соглашение о сотрудничестве

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NEWSru.com
EST
Украина и Константинополь подписали соглашение о сотрудничестве
AP

Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между республикой и Вселенским патриархатом.

Как пояснили "Интерфаксу — Украина" в пресс-службе администрации президента, соглашение предусматривает сотрудничество по созданию независимой православной церкви на Украине.

Церемония подписания прошла 3 ноября в резиденции патриарха в Стамбуле. "Сегодня исторический день. Украинцы молились за то, чтобы господь послал им единую православную автокефальную церковь", — приводит ТАСС слова Порошенко после подписания документа. Президент Украины в своем Twitterотметил, что соглашение завершает процесс "чтобы предоставление томоса [указа о независимости (автокефалии) православной церкви на Украине — NEWSru.com] происходило по всем канонам православной церкви.

Порошенко также от имени украинского народа поблагодарил патриарха Варфоломея и Синод за "очень важное и мудрое решение". Варфоломей, в свою очередь, после подписания документа выразил уверенность, что "решение об автокефалии приведет к единству всех православных в Украине".

В пресс-службе украинского президента подчеркнули, что соглашение является очередным шагом к получению томоса, его предоставления прямо указано в документе. Согласно ему, Вселенский патриарх предоставляет томос, признавая независимость Украинской церкви, и вручает его избранному на Соборе предстоятелю.

Украина, согласно законам, оказывает этим процессам содействие. Соглашение также предусматривает регистрацию в Киеве миссии Константинопольского патриархата — представительства, которое будет содействовать связям независимой Украинской церкви со Вселенским православием.

Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил в своем Telegram-канале, что соглашение между государством Украина и Константинопольским патриархатом не означает создания Украинской церкви. "Вдогонку к предыдущей записи могу сказать, что все эти "конкордаты" украинcкой власти с Фанаром [район, где расположена резиденция константинопольского патриархата] ничего не меняют для миллионов верующих на Украине", — добавил Легойда.

Напомним, 11 октября Константинопольский патриархат заявил о готовности предоставить автокефалию Украинской единой поместной православной церкви. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху).

Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября прекратил евхаристическое общение (совместное служение литургий) с Константинополем. 21 ноября в Киеве состоится объединительный собор по созданию новой православной церкви на Украине, где украинские епископы должны выбрать предстоятеля.

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