Украина и Константинополь подписали соглашение о сотрудничестве

Как пояснили "Интерфаксу — Украина" в пресс-службе администрации президента, соглашение предусматривает сотрудничество по созданию независимой православной церкви на Украине.

Церемония подписания прошла 3 ноября в резиденции патриарха в Стамбуле. "Сегодня исторический день. Украинцы молились за то, чтобы господь послал им единую православную автокефальную церковь", — приводит ТАСС слова Порошенко после подписания документа. Президент Украины в своем Twitterотметил, что соглашение завершает процесс "чтобы предоставление томоса [указа о независимости (автокефалии) православной церкви на Украине — NEWSru.com] происходило по всем канонам православной церкви.

Порошенко также от имени украинского народа поблагодарил патриарха Варфоломея и Синод за "очень важное и мудрое решение". Варфоломей, в свою очередь, после подписания документа выразил уверенность, что "решение об автокефалии приведет к единству всех православных в Украине".

В пресс-службе украинского президента подчеркнули, что соглашение является очередным шагом к получению томоса, его предоставления прямо указано в документе. Согласно ему, Вселенский патриарх предоставляет томос, признавая независимость Украинской церкви, и вручает его избранному на Соборе предстоятелю.

Украина, согласно законам, оказывает этим процессам содействие. Соглашение также предусматривает регистрацию в Киеве миссии Константинопольского патриархата — представительства, которое будет содействовать связям независимой Украинской церкви со Вселенским православием.