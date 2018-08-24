Украина готовится встретить очередную годовщину независимости грандиозным парадом

Среди участников военного шествия, как и в прошлом году, будут знаменные группы из Грузии, Латвии, Эстонии, Чехии, командование многонациональной военной бригады из Литвы, Польши и Украины (ЛитПолУкрБриг), парадные расчеты США, Великобритании, Молдавии, Польши, Румынии, Канады.

И хотя механизированную колонну в основном составит модернизированная техника времен СССР, в министерстве обороны Украины все же обещают впервые представить и ряд украинских новинок.

Среди них — самоходная гаубица "Богдана" калибром 155 мм, которая еще проходит испытания, переносной ПТРК "Стугна-П", ракетная система залпового огня "Ольха". Она должна заменить советскую РСЗО "Смерч". Другими новинками станут произведенные на Украине авиационные беспилотные комплексы "Фурия", "Лелека" и ПД-1.

Как сообщил государственный концерн "Укроборонпром", во время торжественных мероприятий зрители смогут увидеть также новые комплексы радиолокационной разведки различного назначения украинского производства.

В случае благоприятных погодных условий в небе над украинской столицей демонстрационный пролет совершит боевая авиация, среди которой военно-транспортный самолет Ан-178, военные истребители и вертолеты. Образцы вооружения уже свезены на столичную Михайловскую площадь, где организована открытая выставка военной техники.

Подготовка к параду

Подготовка личного состава к торжествам началась задолго до общих репетиций в Киеве. Силовики оттачивали мастерство строевого шага на аэродроме столичного авиапредприятия "Антонов". Впервые в центре столицы участники парада прошли еще 16 августа, затем состоялись общие репетиции с участием техники.

На время тренировок Крещатик и прилегающие улицы полностью перекрывались, создавая немало неудобств жителям. Те, кто не успел выехать из центра до начала репетиции, вынуждены были ждать ее завершения до позднего вечера. Ограничение движения транспорта также имело место на пути следования военной техники.

В этот раз не обошлось без казусов: 18 августа вечером одна из самоходных установок "Бук", выполняя поворот на перекрестке, врезалась в здание бизнес-центра. В Минобороны начали служебное расследование обстоятельств ДТП. 22 августа на генеральной репетиции парада не досчитались одного танка, который заглох на марше.

Беспрецедентные меры безопасности

Торжества по случаю Дня независимости Украины состоятся при усиленном контроле со стороны правоохранительных органов. Как заявил глава МВД Арсен Аваков, около 30 тыс. представителей Национальной полиции, Национальной гвардии, Службы безопасности привлекаются для обеспечения правопорядка по всей стране.

Повышены меры контроля и на украинской границе. По информации Государственной пограничной службы, на всех контрольных пунктах пропуска, в том числе на линии разграничения в Донбассе, усилены наряды сотрудников ведомства, привлечены дополнительные кинологические патрули.

Всего на Украине 23 — 24 августа ожидается проведение около тысячи мероприятий, в которых примут участие до 700 тыс. граждан.

Во сколько обойдется парад

Сколько потрачено на подготовку парада, в минобороны не знают. По словам руководителя пресс-службы ведомства Александра Мотузяника, "этих средств никто не считал". "Сколько ушло средств на горюче-смазочные материалы, на командировки военных, на их проживание, на форму — такой информации у нас нет", — сказал он, уточнив лишь, что в подготовке задействовано множество структур и каждая вносит долю по собственной смете. Возможно, украинцам сообщат сумму, но постфактум.

Правительство Украины 17 августа собралось на закрытое заседание, поручив ведомствам и киевским властям обеспечить расходы на торжества в пределах бюджетных средств и за счет "незапрещенных источников финансирования".