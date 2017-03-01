Украина еще на шаг приблизилась к безвизовому режиму с ЕС

Безвизовый режим въезда граждан Украины в страны Евросоюза окончательно согласован переговорщиками Европарламента и Совета ЕС: украинцы смогут ездить в страны Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии, по своим биометрическим паспортам на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Безвизовый режим не будет давать им права на работу в ЕС, пишет Русская служба Би-би-си.

Теперь решение вопроса о безвизовом режиме с Украиной переходит на финальный этап утверждений в трех инстанциях.

Сначала его должен одобрить комитет гражданских свобод Европарламента, затем он будет поставлен на голосование в парламенте, и наконец документ должен будет получить формальное одобрение Совета Европы.

Еще осенью прошлого года страны Евросоюза приняли решение увязать вопрос о безвизовом режиме с Украиной с введением в ЕС нового механизма приостановки действия такого режима.

Новый порядок аннулирования безвизового режима был в минувший понедельник утвержден Советом ЕС, в среду 1 марта документ будет подписан председателем Европарламента Антонио Таяни и представителями Мальты, председательствующей сейчас в Евросоюзе, и вступит в силу через 20 дней после его публикации.

Переговоры Украины и ЕС по безвизовому режиму идут с 2008 года; за это время, как признают в ЕС, Украина выполнила взятые на себя обязательства.

20 апреля 2016 года Еврокомиссия сформировала законодательную инициативу по отмене виз, а 26 сентября ее одобрил профильный комитет Европарламента.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна выполнила обязательства по предоставлению ей безвизового режима ЕС.