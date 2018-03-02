Украина договорилась о срочных поставках газа из Польши после решения "Газпрома"

"Нафтогаз" и польская PGNiG заключили договор на срочные поставки газа в марте, после того как российский монополист "Газпром" отказался поставлять газ на Украину.

"Контракт действует до конца марта 2018 года. Объем контракта составляет более 60 млн кубометров. Поставки начались сегодня в 6 утра через узел Германовице (Hermanowice), который соединяет польские и украинские газотранспортные системы", — цитирует сообщение PGNiG РИА Новости.

В компании также заявили, что готовы увеличить объем поставок или срок действия в зависимости от спроса на украинском рынке.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее заявил о дефиците газа на Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки. По его оценкам, дефицит необходимо перекрыть с 1 по 4 марта, так как потом в стране ожидается потепление и потребление газа снизится.

Днем ранее российский "Газпром" по итогам рассмотрения спора с украинским "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже заявил, что приостанавливает поставки газа на Украину.

В среду суд постановил, что по итогам взаимозачета встречных требований "Газпром" должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов. В "Газпроме" с решением арбитража не согласились.

На следующий день заместитель председателя правления компании Александр Медведев сообщил, что "Газпром" вернул "Нафтогазу" предоплату за мартовские поставки газа, и поставок газа с 1 марта для Украины не будет.

Кроме того, в пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, компания начинает процедуру немедленного расторжения контрактов с "Нафтогазом".

"Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", — заявил он.

"Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", — добавил Миллер.

Русская служба Би-би-си ожидает комментария "Газпрома".

Транзит и реверс

В настоящее время полностью отказаться от транзита газа через Украину "Газпрому" не удастся. До сих пор не построены ни "Турецкий поток", ни "Северный поток-2", которые бы позволили полностью обойтись без украинского транзита, особенно в условиях высокого спроса на газ в Европе из-за морозов.

По мнению экспертов, скорее всего, реализация подобных планов произойдет не сразу, так как рассмотрение дел в Стокгольмском арбитраже может затянуться.

В настоящее время "Газпром" может частично перенаправить поток газа через "Северный поток" и через "Ямал-Европу", но эти направления уже сейчас сильно загружены из-за морозов.

"Украина зависит от поставок от российского газа не столько напрямую. В течение какого-то времени она не покупала газ у "Газпрома", но она покупала газ из Европы, куда его поставляет "Газпром". По сути дела она все равно покупает российский газ. Поэтому она зависит от его поставок достаточно критически", — поясняет аналитик "Уралсиба" Алексей Кокин.

"Возникают такие ситуации, когда из-за временного роста потребления газа в Восточной Европе у Словакии, Польши и Венгрии не остается газа, который можно было бы продать Украине. Насколько я понимаю, это происходит сейчас", — добавляет он.

Украина не покупает газ у России с ноября 2015 года.