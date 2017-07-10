Украина добилась увеличения помощи от НАТО, США и ООН

Украина и НАТО отметили в Киеве 20-летие особого партнерства, одобрили программу достижения государством стандартов альянса до 2020 года, осудили войну в Донбассе и аннексию Крыма Россией.

В Киеве при участии генсека НАТО Йенса Столтенберга 10 июля состоялось юбилейное заседание Комиссии Украина-НАТО по случаю 20-летия подписания Хартии об особом партнерстве Украины с альянсом. Накануне Украину посетили госсекретарь США Рекс Тиллерсон и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. DW узнавала, что означают все эти визиты, и какими могут быть их последствия.

В НАТО довольны партнерством с Украиной

Партнерство НАТО с Украиной является взаимовыгодным и будет развиваться. Об этом заявил во время своего визита на Украину генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Мы активно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины — и ее вооруженные силы. НАТО не признаёт и никогда не признает незаконную и противоправную аннексию Крыма Россией. Альянс и в дальнейшем будет тесно сотрудничать с Украиной в вопросах обороны, управления и экономической политики", — сказал генсек НАТО.

Он приветствовал успехи Украины в проведении реформ "несмотря на чрезвычайно тяжелые обстоятельства" и выразил безоговорочную поддержку Киеву в войне в Донбассе. "Россия должна вывести тысячи своих военных из Украины, прекратить поддерживать боевиков своим командным управлением и вооружением", — сказал Столтенберг. Он отметил, что минские договоренности остаются единственным путем для мира и выразил обеспокоенность вооруженным конфликтом, "который и далее уносит жизни людей".

На совместном брифинге с президентом Украины Порошенко Столтенберг напомнил, что страны альянса выделили Украине через 10 трастовых фондов почти 40 миллионов евро. Он отметил, что в последние дни НАТО предоставил Украине современное оборудование для киберзащиты — и продолжается работа по предоставлению оборудования спутниковой связи. В свою очередь, Украина за двадцать лет с момента подписания Хартии об особом партнерстве с НАТО также оказывала активную поддержку "нашей общей безопасности, принимая участие во всех миссиях и операциях НАТО", сказал Столтенберг.

Символический визит с реальными результатами

Украинские эксперты отмечают, что юбилейное заседание Комиссии Украина-НАТО по случаю 20-летия подписания Хартии об особом партнерстве вопреки прогнозам не стало чисто символическим. По итогам заседания президент Порошенко заявил о начале дискуссии о плане действий по членству Украины в НАТО, о разработанной при участии партнеров из альянса масштабной программы реформирования сектора обороны и безопасности для вступления в НАТО, а также о планах достичь стандартов НАТО до 2020 года.

Руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко сказал в интервью DW, что контакты Украины с НАТО на высшем уровне стали регулярными и происходят несколько раз в год. По мнению эксперта, это свидетельствует о высоком уровне сотрудничества между двумя сторонами. "Есть направления сотрудничества, которые стали очень актуальными для нас. Например, работа группы по противодействию кибератакам, где для нас важно получать технологии и координировать совместные действия со странами НАТО", — сказал Фесенко. Он также отметил, что боеспособность украинских военных, которые прошли тренинги по стандартам НАТО "увеличивается в разы, о чем свидетельствуют успехи украинской армии в Донбассе".

Сотрудничество актуальнее членства

Президент Порошенко на совместном с Столтенбергом брифинге заявил, что сейчас на Украине сложилась уникальная ситуация, при которой более 60 процентов украинцев поддерживают евроатлантическую интеграцию. Но украинские эксперты не считают, что Киеву стоит стремиться как можно скорее получить полноправное членство в НАТО. Владимир Фесенко объяснил это предостережение "паранойей России относительно вступления Украины в альянс" и тем, что "некоторые европейские страны" в угоду Москве могут заблокировать вступление Украины в НАТО.

С этим согласен и аналитик Института мировой политики Николай Белесков. Он считает, что главными противниками членства Украины в альянсе остаются Германия и Франция. "Москва своими действиями нарушила основополагающий акт Россия-НАТО, и в то же время Германия говорит, что следует придерживаться этого документа. Поэтому вопрос, как изменить немецкое видение этой ситуации остается открытым", — сказал Белесков на пресс-конференции в Киеве.

Успех украинской дипломатии

Перед приездом Столтенберга Киев посетили государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. Все эти визиты, по мнению экспертов, являются следствием дипломатической активности Киева, и стали определенным успехом украинской дипломатии. Так, Рекс Тиллерсон не только подтвердил неизменность курса Вашингтона на поддержку украинского суверенитета и продление санкций против России. Он еще и заявил, что Москва должна сделать первый шаг и первой прекратить огонь в Донбассе, что Владимир Фесенко считает важнейшим заявлением американского госсекретаря в ходе визита.

По мнению эксперта, это означает, что Украина остается в фокусе внимания международного сообщества. Об этом свидетельствует, в частности, признание Антониу Гутерриша, что ранее ООН уделяла недостаточно внимания социальным и гуманитарным последствиям войны в Донбассе и аннексии Крыма. "Для нас важно, что Гутерриш теперь больше учитывает украинскую позицию, тогда как его предшественник больше прислушивался к российскому мнению", — сказал эксперт.