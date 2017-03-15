Украина будет судить Януковича за государственную измену

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович способствовал агрессии России против Украины и должен быть осужден заочно. Об этом заявил Генпрокурор Украины Юрий Луценко, сообщив, что дело уже передано в суд.

На брифинге в Киеве 14 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о подаче в суд материалов досудебного следствия по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. По словам генпрокурора, беглый экс-глава государства, который сейчас скрывается в России, письменно попросил Кремль совершить агрессию против Украины. Адвокаты Януковича отрицают наличие таких писем и утверждают, что права их подзащитного были нарушены во время досудебного следствия.

Протесты адвокатов

На входе в здание Генпрокуратуры толпились не только журналисты, но и адвокаты экс-президента Януковича, которые также требовали допустить их на брифинг Генпрокурора. "В сообщении не сказано, что это только для прессы, там просто написано — "брифинг генерального прокурора" по нашему делу. Нас не ознакомили с делом и все обвинения ложны", — так они аргументировали перед охраной свои бесплодные попытки пройти в зал вместе с представителями прессы.

Тем временем в самом зале царило приподнятое настроение. Возле трибуны установили большой экран. А пока журналисты ожидали выхода главы ведомства, работницы пресс-службы Генпрокуратуры развлекали их проверками работы микрофонов. "… Раз, раз … У нас будет брифинг генерального прокурора. Погода нас не очень радует, но все равно, весна победит!" — с улыбкой говорила одна из организаторов брифинга.

Беспрецедентное событие

Генпрокурор Украины Юрий Луценко вышел к прессе без чемоданов с материалами уголовного дела. Но он сразу назвал представление в суд дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича "беспрецедентным событием". "И не только потому, что это первый процесс над президентом украинского государства. Я считаю это событие очень важно еще и потому, что впервые суд украинского государства рассмотрит обвинения в государственной измене лидера, которого выбрала нация", — заявил Луценко.

Представитель обвинения, военный прокурор Руслан Кравченко

По его словам, от Генпрокуратуры в суде дело будет представлять 27-летний военный прокурор Руслан Кравченко, "который является почти ровесником украинского государства". Сам Кравченко изложил главные пункты обвинения. Он сообщил, что согласно предварительному расследованию, первого марта 2014 года "гражданин Янукович для легализации войны против государства составил и подписал письмо к президенту РФ с просьбой использовать российские войска против Украины".

В свою очередь Путин, по версии Генпрокуратуры Украины, обратился в Совет Федераций РФ за разрешением отправить войска на Украину. "Совет Федерации предоставила это разрешение, в результате таких действий была оккупирована украинская территория — Автономная республика Крым", — заявил военный прокурор.

Неопровержимые доказательства

Генпрокурор Луценко отметил, что у его ведомства есть неоспоримые, как он считает, доказательства вины Януковича. Он опроверг утверждения его адвокатов и лично экс-президента, что никаких писем с призывом об агрессии России против Украины Янукович не писал. Луценко продемонстрирован журналистам видеозапись выступления тогдашнего представителя России в ООН Виталия Чуркина, в котором тот зачитал выдержку из письма Януковича с просьбой ввести российские войска на Украину. Были также показаны видеозаписи выступлений члена Совета Федерации России Андрея Клишаса, телевизионное заявление президента России Путина и интервью самого Януковича российскому телеканалу "Дождь" с аналогичными заявлениями.

Луценко утверждает, что в суд поданы показания более 50 свидетелей, фото- и видеоматериалы, вещественные доказательства и документы, доказывающие вину Януковича в посягательстве на государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Генпрокурор заявил, что речь идет о двух письмах Януковича о введении российских войск на Украину: одно к Путину, а второе в Совет Федерации России. Луценко также уверен, что недавно принятый Верховной Радой новый закон позволяет заочное осуждение Януковича. Генпрокурор привел письмо российской стороны, которым она подтверждает, что экс-президент скрывается в России и зарегистрирован в Ростове по адресу, который "оказался складскими помещениями".

Луценко пообещал, что суд над Януковичем будет состязательным, открытым и соответствующим всем нормам европейского права. Он не исключил, что это может быть суд присяжных, что разрешается украинским законодательством. Отвечая на вопрос о сроках рассмотрения этого дела, Луценко отметил, что в случае, если суд будет проводить два-три заседания в неделю, приговор может быть уже через три-четыре месяца.