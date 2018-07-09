Уильямсон: Россия совершила атаку на британской земле, которая привела к смерти гражданина Британии

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия ”совершила нападение на британской земле​”. Так министр, выступая в парламенте, ответил на вопрос об угрозе для жителей королевства после смерти Дон Стерджес, отравившейся нервно-паралитическим веществом, сообщает Reuters.

44-летняя британка скончалась 8 июля в больнице. Правоохранительные органы расследуют ее гибель как убийство. Об отравлении Стерджес и 45-летнего Чарли Роули стало известно 30 июня, их нашли без сознания в городке Эймсбери. Роули находится в больнице в критическом состоянии.

”Реальность в том, что Россия совершила атаку на британской земле, которая привела к смерти гражданина Британии”, — сказал Уильямсон. ”Думаю, что весь мир объединится с нами в осуждении этого”, — добавил министр.

Неясно, имел в виду Уильямсон отравление Сергея и Юлии Скрипаль или же инцидент в Эймсбери, отмечает Reuters.

Отравлением Стерджес и Роули занимается контртеррористическое отделение британской полиции.

Ранее правоохранительные органы сообщили, что жертвы отравления в Эймсбери, скорее всего, прикасались к емкости, в которой было отравляющее вещество.

Следователи пока не установили, было ли это вещество ”Новичком”, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь, однако связь между двумя инцидентами является рабочей версией полицией.