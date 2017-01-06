По его мнению, Россия приняла стратегию, направленную на неприкрытый срыв планов США, где бы то ни было.
Он считает, что успех российского руководства определяется не результатом на местах, а уровнем созданного дискомфорта для остального мира. Именно это, полагает глава Пентагона, создает сложности для наведения мостов между двумя странами.
Уходящий глава оборонного ведомства США сообщил, что в отношениях с Россией он пытался выстраивать политику, основанную на силе и сбалансированности, и проявлял желание работать с Кремлем там, где это возможно.
Картер пояснил, что он не пытается давать какие-либо советы администрации, которая идет на смену нынешней. Однако, отмечает издание, его оценки поведения России сильно контрастируют с мнением избранного президента США Дональда Трампа и некоторых его советников.
При этом Картер призвал новый состав конгресса и новую администрацию США продолжать финансирование программ помощи европейским союзникам, особенно на восточных границах НАТО. "Я считаю, это необходимо, и мы должны продолжать вкладывать средства в это", — отметил он.