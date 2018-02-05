Удар стихии: снегопад обрушил на Москву за выходные 122% месячной нормы осадков

С утра субботы и до 6:00 понедельника на базовой московской метеостанции на ВДНХ зафиксировано выпадение 44 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в московском метеобюро.

"Мощнейшие за всю историю метеонаблюдений снегопады обрушили на Москву за двое суток 122% месячной нормы осадков, которая в феврале составляет 36 мм", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что 3 и 4 февраля были обновлены суточные рекорды по осадкам.

По прогнозам синоптиков, в понедельник днем снегопады в Москве будут небольшими и станут носить локальный характер, температура воздуха составит 10-12 градусов мороза, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Вместе с тем, в связи со сложными погодными условиями в столичных школах в понедельник объявлено свободное посещение уроков на усмотрение родителей.

В Центре организации дорожного движения правительства Москвы напоминают о гололеде на дорогах и настоятельно рекомендуют автомобилистам пересесть на общественный транспорт.