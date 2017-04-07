Удар по Сирии: что это было? Реакция политиков и экспертов

В ночь на пятницу в результате ракетной атаки был уничтожен аэродром сирийской армии в провинции Хомс. США и их союзники говорят о возмездии за применение химического оружия, Россия — об агрессии против суверенного государства. Латвийский Delfi представляет подборку цитат.

Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в пятницу утром по телефону ситуацию в Сирии и пришли к выводу, что сирийский президент Башар Асад сам виноват в том, что США нанесли ракетный удар по одной из его авиабаз, пишет Интерфакс.

"Асад полностью несет ответственность за такое развитие событий. Постоянное использованием им химического оружия и совершение массовых убийств не могут оставаться безнаказанными", — говорится в коммюнике, выпущенном лидерами Германии и Франции по итогам разговора.

Олланд и Меркель призывают мировое сообщество работать над политическим решением сирийского кризиса.

Союзники США: это адекватный ответ на химическую атаку

"Правительство Великобритании полностью поддерживает действия США, которые мы считаем адекватной реакцией на варварскую атаку химическим оружием, осуществленную сирийским правительством", — Представитель британского правительства Майкл Фэллон.

"С военной точки зрения удар США был против Асада. С политической — он в такой же степени был против Путина, который не смог защитить союзника", — Карл Бильдт, член Европейского Совета по внешним связям.

"Мы позитивно оцениваем авиаудары, но надеемся, что они должны закончиться. Варварство режима Асада должно быть остановлено немедленно", — Вице-премьер Турции Нуман Куртумлуш.

Официальный Париж считает действия США предупредительным сигналом "криминальному режиму". По словам главы французского МИДа Жан-Марка Эро, будущее Сирии не должно быть связано с Башаром Асадом.

Глава правительства Австралии Малькольм Тернбулл приветствовал нанесение США ракетного удара по авиабазе Шайрат в Сирии. "Возмездие было соразмерным и быстрым. Мы приветствуем такие оперативные действия США".

Саудовская Аравия заявила о полной поддержке США. В Эр-Рияде назвали ракетный удар Пентагона по авивабазе Шайрат "мужественным решением" Трампа.

Россия и Иран: удар направлен на свержение Асада

"Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящихся в плачевном состоянии. А главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что, кстати говоря, президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании", — Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"[США] не удосужились даже какие-то факты привести, ссылались только на фотографии, опять спекулировали на фотографиях детей и спекулировали, конечно, на показаниях различных неправительственных организаций, включая всем понятных жуликов из так называемых "Белых касок", которые занимаются инсценировкой различных ситуаций, чтобы потом провоцировать действия против сирийского правительства", — Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы осуждаем любые односторонние военные действия в Сирии. Такие действия лишь осложняют ситуацию в республике, укрепляют позиции террористов и ухудшают обстановку в регионе", — Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.

"Удар американскими крылатыми ракетами по сирийской авиабазе сегодня ночью имеет на самом деле, помимо заявленного "наказать за преступление", только одну цель — порохом "проштамповать" вынесенный ранее вердикт об ответственности Асада за химическую атаку в Идлибе. У этой трагедии по-прежнему много неизвестных и как минимум три версии — от трагической случайности (люди пострадали после взрывов на разбомбленной фабрике боевиков), через сознательное использование химоружия теми же боевиками и, да, до отвественности за эту трагедию собственно сирийских властей. Третья версия — самая нелогичная: у Асада запасов химического оружия быть не должно, это раз, и зачем ему это сейчас, в условиях явного укрепления, а не ослабления позиций, это два. В любом случае эта версия нуждается в исчерпывающих доказательствах, которых так и не предъявлено", — Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Действия США говорят лишь о том, что они готовы любой ценой добиваться свержения режима президента Асада, несмотря на недавние заявления, что его судьбу должен решать сирийский народ", — Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам.

Журналисты и комментаторы: Трамп показал, чем отличается от тюфяка Обамы

Константин фон Эггерт написал следующее:

"Удар по Сирии будет иметь серьезные последствия:

1. Трамп, в отличие от тюфяка Обамы, решительно начертил свою "красную линию" и тут же наказал за ее пересечение.

2. Америка вернулась на Ближний Восток, регион, где уважают только силу и где США ненавидят, но без них никак не могут.

3. Удару по Асаду уже аплодируют Израиль, Саудовская Аравия и Иордания. Обама оттолкнул этих союзников, но администрация Трампа работает с ними очень активно, и это даст свои плоды.

4. Триумвират Россия-Турция-Иран, который "рулил" на Ближнем Востоке в последние месяцы, под угрозой. Тиллерсон ездил в Анкару и начал обрабатывать Эрдогана в том смысле, что "нужно помнить, с кем ты вообще-то, старик Эрди, союзничек ты наш". Неприятная новость для Москвы.

5. Очевидно, что в качестве советников Трампа по внешней политике утвердились генералы Маттис и Макмастер и примкнувший к ним по необходимости Рекс Тиллерсон. Никаких иллюзий и никаких симпатий в отношении Москвы эти люди не испытывают.

6. Трамп будет вырабатывать свою ближневосточную повестку дня, к которой предложит присоединиться желающим. У Москвы есть три варианта действий: а) Согласиться стать почетным главным партнером США в деле урегулирования — то есть играть вторую скрипку; б) Выдерживать свою линию и быть готовым столкнуться с Америкой в регионе в) Тихо и незаметно уйти. Вариант в), ясное дело, неприемлем. В лучших традициях товарища Громыко изберут комбинацию а) и б), которая будет всех только раздражать и окажется неэффективной. Рекомендация-намек: шуточки про "танцы с мальчиками" могут в этой ситуации иметь обратный эффект.

7. Возможно, самое неприятное: помимо политического чутья у Дональда Трампа, как выяснилось, есть еще человеческие чувства. Он был очевидно потрясен кадрами убитых детей. Плохая новость для тех, кто считает цинизм высшей формой межгосударственных отношений.

8. Одна хорошая новость — нефть пошла вверх"

"Удар США по Сирии — это вызов Путину. Станет ли он защищать небо Сирии? И указание, как именно в одиночку, без Китая, можно решить проблему КНДР", — Главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков (Подробнее)