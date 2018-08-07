07.08.2018, 19:11

Ученые предсказали превращение Земли в ”теплицу”

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Lenta.ru
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Inimesed nautimas suve
Inimesed nautimas suveFoto: Hendrik Osula

Ученые выяснили, что средняя температура на Земле к 2050 году может вырасти еще на 4-5°C, даже при условии выполнения Парижского соглашения по климату, которое устанавливает для глобального потепления рамки в 1,5-2°C, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью международной группы ученых, опубликованной в журнале PNAS.

По словам ведущего автора исследования Уилла Стеффена из Австралийского национального университета, даже при выполнении целевого показателя по температуре сохраняется вероятность превращения Земли в ”теплицу”.

Отмечается, что температура Земли растет на 0,17 градуса за десятилетие.

Как считает ученый, температура на Земле не определяется исключительно выбросами парниковых газов.

Исследователи предполагают, что антропогенное потепление на 2°C может запустить другие процессы, часто называемые ”обратной связью”, которые могут ускорить потепление.

Всего выделено десять таких процессов. В их числе таяние вечной мерзлоты, распад метангидратов океанического дна, исчезновение тропических лесов и лесов Северного полушария и сокращение объемов снежного покрова в этом регионе.

Ученые считают, что эти процессы станут необратимыми при преодолении определенного планетарного ”порога стресса”.

Ранее ученые предсказали пятикратное увеличение смертности от жары к 2080 году.

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