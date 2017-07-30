Ученые ожидают самое долгое в истории солнечное затмение в августе

Ученые из Национальной солнечной обсерватории заявили, что в августе 2017 года произойдет самое крупное солнечное затмение в истории, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на ”Известия”.
По данным исследователей, Луна заслонит Солнце на 1,5 часа, а солнечная корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущего затмения.
Наблюдать за уникальным явлением смогут только жители США. Измерениями солнечной активности во время затмения будет заниматься ”солнечный” телескоп DKIST.
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