Ученые ожидают самое долгое в истории солнечное затмение в августе

Ученые из Национальной солнечной обсерватории заявили, что в августе 2017 года произойдет самое крупное солнечное затмение в истории, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на ”Известия”.

По данным исследователей, Луна заслонит Солнце на 1,5 часа, а солнечная корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущего затмения.

Наблюдать за уникальным явлением смогут только жители США. Измерениями солнечной активности во время затмения будет заниматься ”солнечный” телескоп DKIST.