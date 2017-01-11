Один из наиболее уважаемых в Швеции Институт внешней политики опубликовал масштабный доклад, в котором обвинил Россию в ведении скоординированной кампании по влиянию на общественное мнение и принятие решений в скандинавской стране.

Авторы исследования, ученые Мартин Краг и Себастиан Айсберг пришли к выводу, что в этих целях российская сторона использовала сфабрикованные новости, поддельные документы и дезинформацию.

Корреспондент Tagesspiegel Клаудиа фон Зальцен изложила в своей статье ключевые положения доклада, опубликованного на прошлой неделе на сайте международного издательства со штаб-квартирой в Великобритании Taylor & Francis. Ученые пришли к выводу, что "Россия, начиная с 2014 года, предпринимает попытки влиять прежде всего на два процесса: сотрудничество Швеции с НАТО и поддержка Украины", отмечается в материале, переведенном InoPressa.

По мнению Крага и Айсберга, РФ использует при этом широкий арсенал средств — "от военных угроз и дезинформации до подключения так называемых агентов влияния, другими словами, лиц и организаций, распространяющих позицию Москвы".

Как отмечает Зальцен, "шведские ученые исходят из того, что в сегодняшней российской внешней политике снова используются приемы, знакомые со времен холодной войны". В прошлом году шведские спецслужбы зарегистрировали наращивание замаскированной активности с российской стороны незадолго до принятия парламентом решения об интенсификации сотрудничества с НАТО в мае 2016 года.

Для примера использования поддельных документов в докладе напоминают о письме, распространенном в соцсетях в феврале 2015 года, в котором министр обороны Швеции Петер Хултквист якобы обращается к главе крупнейшего оборонного концерна страны. Автор послания предлагает предприятию поставлять оружие на Украину. Ученые указали на несколько фактических ошибок в письме: упоминаемый в нем глава концерна уже давно не занимал эту должность, написано оно было не на шведском, а на английском языке, подпись министра взяли с ресурса, находящегося в свободном доступе. Тем не менее слухи о поставках шведских вооружений на Украину всплыли на прокремлевских сайтах и поползли по соцсетям.

Всего в исследовании сообщается о 26 подобных подделках, выявленных в Швеции за период с конца 2014 до середины 2016 года. Самые первые появились на "малоизвестных сайтах на русском и/или шведском языке". Некоторые из них, написанные якобы от лица шведских представителей власти, сделаны с использованием поддельных бланков, чтобы усилить впечатление подлинности, пишет The Guardian со ссылкой на доклад. Десять подделок были связаны непосредственно с внутренними делами Швеции.

Автор доклада Себастиан Айсберг рассказал в эфире Radio Sweden, что ключевым инструментом России в ее кампании была версия сайта на шведском языке государственного информационного агентства Sputnik. За период с 2015 до закрытия весной 2016 года он успел опубликовать четыре тысячи заметок. Подавляющее большинство из них подпадало под такие категории, как "кризис на Западе", "позитивный образ России", "западная агрессия", "международное взаимодействие с Россией", "неудачи западной политики" и "подразделения западного альянса", говорится в докладе ученых.

После публикации доклада шведский премьер-министр Стефан Левен заявил, что нельзя исключать возможных попыток России оказать влияние на ход выборов в Швеции. С этим заявлением политик выступил на общенациональной конференции "Население и оборона", сообщает The Local.

"Мы не должны исключать такую возможность и быть наивными и думать, что в Швеции такое не случится. Поэтому информация и кибербезопасность являются частью этой стратегии", — заявил Левен. Премьер подчеркнул, что его правительство считает кибератаки одной из самых серьезных угроз национальной безопасности. Выборы в Швеции пройдут в 2018 году.

Зальцен в своей статье в Tagesspiegel отмечает, что похожие опасения есть и у немецких властей. "Практически одновременно с этим (с публикацией доклада. — прим.) германское Федеральное ведомство по охране конституции обратилось к общественности с аналогичным предупреждением. С началом украинского кризиса в Германии отмечается активное наращивание российской пропагандисткой кампании и засилье дезинформации. Совместно с разведкой был подготовлен доклад о деятельности России по оказанию влияния на политический климат в Германии".

Как заявил в понедельник, 9 января, представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт, правительственная проверка доклада еще не завершена, следовательно, пока неясно, какие меры примет федеральное правительство. Вероятно, Берлин планирует ужесточить меры по противодействию распространению дезинформации и своевременной идентификации ложных информационных вбросов, отмечается в статье.