Учения "Запад-2017": на что смотрят западные наблюдатели

Учения "Запад" вызвали множество подозрений на Западе. Но для западных военных экспертов они представляли и профессиональный интерес: они дают какое-то представление о том, как идет реформа российских вооруженных сил.

Роджер Макдермотт, один из ведущих военных экспертов, изучающих Россию, заметил, что "военное командование проявляет большой интерес к теории, и на стратегических учениях оно тестирует и отрабатывает новые подходы к ведению войны".

"Именно поэтому подобные учения дают примерное представление о реальном уровне подготовки и требуют внимательной и взвешенной оценки со стороны других стран", — добавляет он.

Россия утверждает, что в учениях было задействовано меньше 13 тысяч военных (уровень, начиная с которого, в соответствии с Венским документом ОБСЕ 2011 года, приглашение иностранных наблюдателей для мониторинга учений обязательно). Западные аналитики считают, что прошедшие учения были гораздо масштабнее, но Россия обошла ограничение путем различных формальных уловок.

Несмотря на то, что у других стран не было к ним полноценного доступа, командование НАТО внимально следило за происходящим через спутники и радары, чтобы иметь четкую картину того, каким именно потенциалом обладают российская и белорусская армии.

Учения "Запад" прошли в специфический момент для вооруженных сил России, которые сейчас переживают существенную перестройку. Армию эпохи холодной войны должны заменить современные и подготовленные военные.

Обновленная армия сможет проводить сложные операции на земле, воде и в воздухе по самым нестандартным сценариям, как это делают армии стран НАТО.

Извлечен ли урок?

Игорь Сутягин, сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований, называет это попыткой создать "хорошо скоординированную армию в постоянной боевой готовности, обеспеченной современной техникой и необходимой инфраструктурой в тылу".

В 2008 году Россия вышла победителем из военного столкновения с Грузией, однако этот конфликт продемонстрировал множество недостатков российской армии.

Западным аналитикам наблюдение за маневрами "Запад" должно продемонстрировать, как российский Генштаб усваивает уроки новых кампаний в Сирии и на Украине.

Игорь Сутягин говорит, что "по обеим операциям можно судить о том, в каком направлении развивается российская армия".

Но как далеко в реальности зашла военная модернизация в России? И, что важнее, хватит ли денег у руководства страны на продолжение этой модернизации?

Технологическое отставание?

По словам Сутягина, переход завершен наполовину: организационные изменения в основном проведены. Тем не менее, в некоторых вопросах армия откатывается назад.

Например, вновь стали создавать большие дивизии, для которых не хватает людей, поэтому многие из них так и остаются недоукомплектованными.

Одновременно набирает обороты перевооружение, которое должно ликвидировать или как минимум сократить технологический разрыв между российской армией и вооруженными силами западных стран.

Однако, по словам Сутягина, финансирование перевооружения может оказаться под вопросом из-за того, что "для его завершения нужны не только деньги, но и доступ к западным технологиям, который в последнее время сильно осложнился".

Демонстрация силы

В самих учениях "Запад-2017" тоже хватает интересных моментов.

Официально их цель — отработка оборонительных действий на случай нападения извне. Но это не помешало провести зрелищные стрельбы, в том числе запуск ракеты "Искандер-М", которая поразила тренировочную цель в Казахстане, пролетев 480 километров с юго-запада России.

На что же в НАТО обращали особое внимание?

Макдермот считает, что "особенно полезно увидеть, как используются ударные комплексы", потому что "со времен предыдущих учений "Запад" в 2013 году Москва повысила значимость высокоточного удара средствами обычных [неядерных] вооружений в своем репертуаре методов принуждения".

Совместное исследование Макдермота и Тора Букволла опубликовано Норвежским центром оборонных исследований. В нем ученые объясняют, как развивался интерес России к высокоточным вооружениям (на Западе предпочитают термин precision-guided munitions (PGM) — боеприпасы точного наведения).

Крылатые ракеты дальнего радиуса действия, как воздушного, так и корабельного базирования, впервые были применены Россией во время операции в Сирии.

В западных СМИ этот тип вооружений обсуждается в основном с точки зрения уменьшения потерь среди гражданского населения. В России на них смотрят иначе.

Из исследования Макдермотта следует, что "в обозримом будущем благодаря оружию точного наведения Россия получит то, что в литературе называется "доядерными" средствами сдерживания".

Электромагнитные установки

В этой связи вернемся к пуску ракеты "Искандер-М" во время учений. По сути, это еще один уровень сдерживания в дополнение к ядерному оружию, но российские военные считают его жизненно необходимым.

Развитие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — это еще один момент, приковывающий к себе внимание Макдермота. "Глушилки", то есть установки, которые выводят из строя электронику и средства противника, широко применялись в боях на востоке Украины, что впечатлило командование НАТО (Россия постоянно отрицает участие своих вооруженных сил в конфликте на востоке Украины).

Главное опасение заключается в том, из-за кампаний в Ираке и Афганистане военные НАТО давно не проводили учений по сценарию "конфликта высокой интенсивности" — типа того, к чему альянс готовился в годы холодной войны. За это время Россия серьезно усилила свое вооружение, и электромагнитные установки — тому подтверждение.

В недавнем исследовании Международного центра оброны и безопасности в Эстонии Макдермот писал: "Наращивание технологических успехов России в области РЭБ позволит ее вооруженным силам глушить, нарушать функционирование и создавать помехи для коммуникаций НАТО, радаров и иных сенсорных систем, беспилотных летательных аппаратов и других средств".

За счет этого, по мнению Макдермотта, Россия может "свести на нет технологическое превосходство НАТО".

"Эти системы широко внедряются в частях Западного военного округа России, граничащего со странами-членами НАТО", — добавил он.

Радиоэлектронную борьбу российские военные теоретики понимают целостно, включая в это понятие весь спектр военной деятельности, от контактных боевых столкновений до действий в информационном и киберпространстве.

И это, пожалуй, наиболее передовой аспект учений "Запад", учитывая, что для российских военных граница между состояниями мира и войны тоже более размыта, чем для западных.