Участники хакерской группы "Шалтай-Болтай" Аникеев и Тепляков признали свою вину

Участники хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев и Константин Тепляков, обвиняемые в незаконном доступе к компьютерной информации, признали свою вину.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где в четверг рассматривается жалоба на продление ареста одному из фигурантов дела Александру Филинову.

Филинова оставили в СИЗО

Мосгорсуд признал законным продление срока ареста члену хакерской группы Филинову.

"Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласил решение судья.

При этом свою вину он не признал. По словам Филинова, он не имел никакого отношения к группе "Шалтай-Болтай".

Как отметил в суде следователь, ФСБ назначила обвиняемому судебно-психиатрическую экспертизу. Он добавил, что по делу была проведена баллистическая экспертиза, так как в квартире Филинова при обыске было обнаружено оружие, а после было установлено, что оно газовое.

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По словам адвоката, Филинов работал техническим сотрудником в компании МТС.

Все показания дал Аникеев

По словам Филинова, показания на других соучастников дал предполагаемый лидер хакерской группы Владимир Аникеев.

"Все показания на нас дал Аникеев", — сказал он.

Лефортовский суд Москвы в ноябре санкционировал арест Аникеева и его двух возможных сообщников Филинова и Теплякова. Они содержатся в СИЗО "Лефортово", в настоящее время срок ареста фигурантов продлен до 8 марта.

Всем троим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения").

Срок следствия продлен

Как стало известно из оглашенных судьей материалов, срок следствия по делу участников хакерской группировки продлен до 7 апреля.

В суде также сообщили, что следствие устанавливает других участников хакерской группы.

"Проводятся следственные мероприятия по установлению и поиску других соучастников", — сказал следователь.

Он отметил, что по делу необходимо установить иных соучастников преступной деятельности, закончить экспертизы, но пока не представляется возможным избрать Филинову иную меру пресечения, так как некоторые участники до сих пор не установлены.

"Он (Филинов — прим. ТАСС) может выйти на связь с иными участниками преступной группы, в отношении которых проводятся разыскные мероприятия", — добавил следователь.

Хакеры группы "Шалтай-Болтай" публиковали украденную переписку высокопоставленных российских чиновников. Изначально их уголовное дело в СМИ связали с расследованием дела сотрудников ФСБ и менеджера "Лаборатории Касперского", обвиняемых в госизмене.

Однако позже адвокат одного из фигурантов дела о госизмене Иван Павлов и адвокат Аникеева Руслан Коблев опровергли данную информацию, заявив, что хакеры не связаны с расследованием в отношении сотрудников ФСБ.