Участника акции "Он нам не Димон" в Москве отправили в колонию на восемь месяцев

Тверской районный суд Москвы приговорил к реальному сроку 27-летнего участника акции "Он нам не Димон" актера Юрия Кулия, обвиненного в применении насилия к полицейскому. Кулия отправили в колонию-поселение на восемь месяцев, передает "Медиазона".

Судья Мария Сизинцева заявила, что учла степень общественной опасности преступления, извинения Кулия перед потерпевшим, положительные характеристики, семейное положение и возраст.

Она добавила, что суд считает возможным исправление Кулия только в случае реального лишения свободы в колонии-поселении и объявила двухминутный перерыв, после которого назвала срок.

Перед этим суд продлил Кулию арест до 28 октября. Прокурор во время прений запросил для подсудимого два года колонии общего режима, сообщает агентство "Москва".

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимый полностью признал свою вину — то, что он схватил за резиновую палку и за плечо правой руки сотрудника нацгвардии Гаврютина, причинив этим "физическую боль", а потом затянул в толпу.

В этом случае заседание проходило без исследования доказательств и допроса свидетелей. Кроме того, срок наказания не может превышать две трети максимального срока по статье обвинения.

Актер Юрий Кулий родом из Волгограда, но задержан был у себя дома в Москве. 4 апреля к нему пришли с обыском, после чего провели допрос, очную ставку, и уже 6 апреля в Басманном суде ему была избрана мера пресечения в виде двухмесячного ареста.

Как писал сайт "ОВД-Инфо", Кулий сообщил своему адвокату, что просто пытался разнять пожилого человека и омоновца. Основанием для задержания послужила видеозапись, сделанная на акции.

На ней, по словам адвоката, сложно разглядеть нюансы, и видеозапись не может служить доказательством какого-либо применения насилия. В деле также есть показания сотрудника правоохранительных органов, который указал на Кулия как на лицо, "которое схватило его за руку и тем самым причинило ему боль", хотя никаких телесных повреждений у того не было.

В интервью Meduza адвокат Алексей Липцер рассказал, что не считает произошедший инцидент поводом для судебного расследования. Хотя Юрий Кулий признал свою вину, Липцер подчеркнул, что это произошло, когда делом занимался назначенный государством защитник, и лично он считает это решение неверным.

Сам Кулий, повторивший в суде признание вины, ранее говорил члену ОНК Когершын Сагиевой, что нападения не было: "На митинге бросился спасать дедушку, и теперь — здесь, в СИЗО. Было вот что: полицейский упал, спускаясь со ступеней памятника Пушкину. Он упал на пожилого человека, все бросились его поднимать, я в том числе, и на нас кинулась Росгвардия" (цитата по сайту телеканала "Дождь").

"Даже на видео, которое опубликовано, заметно, что я просто раскинул руки. Это вовсе не нападение", — добавил он. Кулий объяснял, что признал вину, потому что "хотел, чтобы поскорее отпустили", а потом жалел об этом.

"Вообще-то я актер, но больших ролей у меня не было еще. Работаю замдиректора на киноплощадках", — сообщил Кулий.