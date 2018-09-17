17.09.2018, 08:53

Участник Pussy Riot Петр Верзилов ослеп и оглох

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Lenta.ru
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Pussy Riot
Pussy RiotFoto: STAFF, Reuters

Участник Pussy Riot и издатель ”Медиазоны” Петр Верзилов ослеп, оглох и не способен самостоятельно передвигаться. Об этом сообщает Reuters.

После того, как активиста доставили на лечение в Германию, его состояние начало улучшаться. ”Ему лучше. Все хорошо”, — заявила его гражданская жена Вероника Никульшина, отказавшись от подробностей.

Верзилова вывезли на частном самолете из России за счет организации ”Кино за мир”. В сети появились снимки, на которых немецкие парамедики готовят активиста к перевозке в больницу. На этих фотографиях Верзилов лежит на каталке с закрытыми глазами. Также появилось 11-секундное видео с Верзиловым, сидящим в самолете.

Ранее отмечалось, что врачи стабилизировали состояние Верзилова, чтобы его можно было выписать из реанимации, но у него все еще сохраняются галлюцинации и острое полиморфное психотическое расстройство.

Активиста госпитализировали 11 сентября, а 15-го он очнулся. Причины случившегося пока неизвестны.

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