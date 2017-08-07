Участницы Pussy Riot задержаны после акции в Якутске

В Якутске полиция задержала участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Ольгу Борисову. Это случилось на следующий день после акции в поддержку осужденного режиссера Олега Сенцова.



Алехину и Борисову задержали по подозрению в совершении административного правонарушения — проведения несанкционированного мероприятия.



О случившемся Алехина рассказала "Медиазоне". Она также подтвердила это Русской службе Би-би-си.



"Задержали машину, в которой мы ехали. Сидим в отделении", — рассказала она позже Интерфаксу.



Накануне Pussy Riot провели акцию в Якутске — неподалеку от исправительной колонии №1, где находится Сенцов, на мосту через озеро Сайсары. Они развернули большой плакат с надписью "Free Sentsov".



"Дело Сенцова и Кольченко — одно из главных и ключевых политических дел в истории нашей страны", — объясняла Алехина.

В августе 2015 года Северокавказский окружной военный суд приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористического сообщества, совершении двух терактов в Крыму и подготовке еще к двум, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатки.



Вместе с ним к 10 годам колонии приговорили левого активиста Александра Кольченко. Они оба свою вину не признают, считают суд политически мотивированным, а доказательства — сфальсифицированными. Сенцов заявлял, что его после ареста избивали и пытали.