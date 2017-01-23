Бывшую няню Гюльчехру Бобокулову, обезглавившую четырехлетнюю девочку в Москве, направили на принудительное лечение в одну из психиатрических клиник на территории России. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ”Интерфакс”.

Приговор в отношении гражданки Узбекистана вступил в законную силу, апелляционной жалобы на решение суда, вынесенное 24 ноября, не поступало.

24 ноября Хорошевский суд Москвы принял решение о направлении Бобокуловой на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Женщина обвинялась в убийстве малолетнего ребенка.

29 февраля Бобокулову задержали в Москве у станции метро ”Октябрьское Поле”. В руках у нее была голова ребенка. По словам очевидцев, убийца кричала ”Аллах акбар!” и угрожала устроить самоподрыв.

Женщина работала няней в семье, проживающей на улице Народного Ополчения. Предположительно, Бобокулова дождалась, когда родители со старшим ребенком уйдут из дома, убила девочку, подожгла квартиру и вышла на улицу. После того как пожар потушили, было обнаружено тело