Убивший четырех прохожих подмосковный стрелок застрелен полицией

Житель подмосковного поселка Кратово, открывший стрельбу по прохожим и убивший по меньшей мере четырех человек, застрелен полицией, сообщает российское МВД.

Еще трое пострадавших доставлены в больницу, среди них боец Росгвардии с ранением руки.

Мужчина открыл стрельбу днем 10 июня из охотничьего карабина "Сайга".

Полиция окружила дом стрелка, начала штурм, но он поджег дом и смог скрыться. По данным Интерфакса, полицейским удалось блокировать его в лесу, но мужчина отказался сдаться.

Совместная операция МВД и Росгвардии продолжалась несколько часов, сотрудники полиции просили жителей поселка не выходить из своих домов. На место операции прибыли три бронированных автомобиля "Тигр".

Мужчина отстреливался и бросал гранаты, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. По его словам, всего было 14 взрывов. В результате спецоперации ранены четверо спецназовцев, ранения легкие.

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Также в ходе операции пострадали мирные жители, сообщил Колокольцев. "К сожалению, пострадало гражданское население, которое оказалось в зоне проведения спецмероприятия", — сказал министр, не уточнив подробностей.

Возбуждено уголовное дело, причем сразу по трем статьям: "Посягательство на жизнь сотрудника полиции", "Незаконный оборот оружия" и "Убийство двух и более лиц".