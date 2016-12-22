Посол России в Турции Андрей Карлов, погибший при покушении в Анкаре, в четверг был похоронен на Химкинском кладбище Москвы. В церемонии прощания, которая прошла в МИД России, принял участие президент Владимир Путин. Отпевал дипломата патриарх Кирилл.

Похороны прошли с воинскими почестями. Гроб с телом был покрыт государственным флагом, его сопровождал почетный караул.

Церемония прощания с убитым послом утром прошла в здании МИД России на Смоленской площади. Ее посетили президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. Путин возложил к гробу букет темных роз, после чего пообщался с родственниками Карлова.

Накануне президент России присвоил убитому дипломату звание Героя России посмертно. Он также решил перенести на сутки свою большую ежегодную пресс-конференцию, чтобы не проводить ее в один день с похоронами.

Отпевание Карлова в храме Христа Спасителя провел глава Русской православной церкви патриарх Кирилл. Он назвал смерть дипломата "мученической кончиной". "Он войдет в историю нашего Отечества как посол России, погибший на боевом посту. Таких совсем немного. Он будет среди таких героев навсегда в истории нашего народа", — сказал патриарх.

Покушение на российского посла произошло в понедельник, 19 декабря, на открытии российской фотовыставке в Анкаре. В него несколько раз выстрелил из пистолета 22-летний офицер полицейского спецназа Мевлют Мерт Алтынташ, которого поначалу приняли за сотрудника службы безопасности.

В среду на встрече с руководством Госдумы и Совета Федерации Путина спросили, почему посол оказался на выставке без охраны, что позволило нападавшему стрелять в упор. Президент объяснил, что вооруженная охрана обычно работает только на территории посольства. "Но вы правы в том, что в некоторых странах с учетом особенностей происходящих там процессов, можно было бы договориться и о другом", — сказал Путин.

Убийца посла был застрелен. Достоверно о его мотивах ничего не известно. Во время покушения он выкрикивал фразы о Сирии и Алеппо, где российские военные проводят операцию на стороне режима Башара Асада.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил, что стрелявший в посла был последователем оппозиционного проповедника Фетуллы Гюлена. Сам богослов, проживающий в США, осудил убийство российского посла.

Покушение на Карлова не привело к новому ухудшению отношений Москвы с Анкарой. Власти обеих стран пришли к выводу, что целью нападения была попытка снова поссорить Россию с Турцией. МИД и Следственный комитет России квалифицировали убийство как теракт.