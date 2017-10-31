Убита жена Адама Осмаева, обвиняемого в покушении на Путина

В Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился обвиняемый в покушении на президента России Владимира Путина Адам Осмаев и его супруга Амина Окуева. В результате случившегося Окуева погибла, сообщили в Нацполиции Украины.

Первым о случившемся рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Только что остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской Области. В результате полученных ранений Амина погибла. Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. Я только что говорил с ним по телефону", — сообщил Геращенко.

В Нацполиции сообщили, что в связи с покушением на супругов в Киевской и соседних областях объявлен план-перехват "Сирена". Как уточняет Интерфакс, обычно его вводят при розыске вооруженных преступников.

Народный депутат Игорь Мосийчук, помощницей которого была Окуева, написал на своей странице в Facebook, что ее убили выстрелом в голову.

Позже сам Осмаев рассказал об обстреле — видео опубликовало издание LB.ua. По его словам, машину начали обстреливать на железнодорожном переезде.

"Все разлеталось вокруг меня, панель [приборов], все, — рассказал он. — Ей попало в голову. Я, сколько мог, проехал еще. Машина тоже… В двигатель попали. Так что она остановилась".

Осмаев добавил, что его жена погибла на месте: "Я ей пытался оказать первую помощь, но ей в голову попали, так что…"

Второе покушение за год

В июне этого года на уроженца Чечни Осмаева, командира батальона имени Джохара Дудаева, уже совершали покушение. Тогда он получил тяжелое огнестрельное ранение в центре Киева. Тогда, как сообщали в МВД Украины, нападавший подошел к Осмаеву и Амиевой под видом иностранного журналиста.

Амиева тогда ранила нападавшего, открыв огонь из собственного наградного оружия. Он был задержан и помещен под арест.

В феврале 2012 года Осмаев был задержан в Одессе украинскими силовиками по подозрению в совершении взрыва в одесской квартире. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "создание террористической организации" и "подготовка теракта".

Российские правоохранительные органы обвинили Осмаева в том, что тот вместе с подельником Ильей Пьянзиным собирался совершить покушение на Владимира Путина.

Осмаев утверждал, что после задержания ему угрожали пытками в случае, если он не признается в попытке устроить покушение на Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова.

В 2012 году Лефортовский суд заочно арестовал Осмаева. Российские власти требовали его экстрадиции. Одесский суд согласился на это, однако процедуру заблокировал Европейский суд по правам человека, который счел, что в России Осмаеву грозят пытки.

Пьянзина в 2013 году российский суд приговорил к 10 годам колонии.

В ноябре 2014 года, уже после смены власти на Украине, Приморский суд Одессы признал Осмаева виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение со взрывчатыми веществами, неосторожное уничтожение чужого имущества и подделка документов. Вскоре после этого он вышел на свободу.

Осмаев впоследствии возглавил "Международный батальон имени Джохара Дудаева", а его жена Амина Окуева стала представителем этого формирования. Оба супруга принимали участие в операции на юго-востоке Украины в составе батальона полиции "Киев-2".

Дудаев и Окуева познакомились в Киеве в 2009 году.