Убить президента: как готовилось покушение на Макрона

Политикой французского лидера довольны далеко не все. По данным июльского опроса Французского института изучения общественного мнения (Ifop), деятельность Макрона на посту президента положительно оценивают только 39% граждан Франции. Таким образом, ему удалось побить свой предыдущий антирекорд, установленный в июне и августе 2017 года, когда его рейтинг составлял 40%.

Впрочем, и эти печальные цифры оказались нестабильны. Уже в августе Макрон потерял еще 5% сограждан, одобряющих его деятельность, и довел свой рейтинг до отметки в 34%. В сентябре президент Франции стал еще более непопулярен: его показатели сравнились с показателями его предшественника Франсуа Олланда в сентябре 2013 года и составили 32%.

Вполне вероятно, что и на этом все не закончится. По оценкам Ifop, рейтинг Макрона на сегодняшний день едва ли превышает 29%.

Действующий французский лидер известен в первую очередь как реформатор. Как отмечает Bloomberg, с момента своего вступления в должность в 2017 году он сделал немало смелых шагов.

К примеру, ему понадобимся год, чтобы модернизировать экономику, смягчив действующие на рынке труда правила. Он снизил налоги для предпринимателей, а систему высшего образования сделал более меритократичной, указывает агентство.

Новый бюджет правительства Макрона включает самые крупные налоговые сокращения, вводимые во Франции за последнее десятилетие.

И тем не менее, французская общественность не удовлетворена действиями главы государства. По словам главы Центра французских исследований Института Европы РАН Юрия Рубинского, недовольство профсоюзов его реформами трудового законодательства уже вызвало ряд забастовок.

К тому же Макрон упразднил так называемый ”солидарный налог на состояние”, который платили все граждане республики, чье суммарное состояние составляло более €1,3 млн. В то же время французский лидер вернул практику налогообложения пенсионеров, лишил льгот студентов, а военным урезал финансирование.

”Положительных эффектов от его реформ — увеличение темпов роста, занятости — еще нужно ждать. А вот интересы социально уязвимых слоев населения эти реформы ощутимо затрагивают уже сейчас”, — подчеркнул эксперт.

Как утверждает Bloomberg, такие рейтинги могут приостановить амбициозные реформаторские планы президента Франции и ослабить его имидж в Европе, где он позиционирует себя как главного защитника либеральных ценностей.

Для конкурентоспособности Франции, указывает агенство, а также для будущего Европы крайне важно, чтобы президент Франции восстановил свою опору внутри страны. Чтобы это произошло, ему необходимо прислушаться к критике стиля своего руководства и показать, что он готов учиться на своих ошибках.

Издание напоминает, что медленный прогресс от спорных реформ французского лидера усугубили его непредвиденные ошибки. К примеру, он не торопился увольнять своего телохранителя, попавшего на видео во время избиения протестующего на первомайской демонстрации в Париже.

Оплошности Макрон допускал и в общении со своими избирателями. Так, безработного садовника, у которого были трудности с поиском работы, президент упрекнул в том, что тот плохо старался. Все это отразилось на политическом капитале французского президента, уверены Bloomberg.

Впрочем, там считают, что Макарон не должен усмирять свои амбиции реформатора, но ему бы стоило скорректировать стиль своего руководства в соответствии с мнением общественности.