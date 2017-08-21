Убит предполагаемый исполнитель теракта в Барселоне

Автономная полиция Каталонии подтвердила, что подозреваемый в осуществлении теракта в Барселоне убит в ходе спецоперации в каталонском населенном пункте Субиратс, сообщает испанская газета La Vanguardia. В полиции также сообщили, что на теле убитого обнаружен предмет, похожий на пояс смертника. Сейчас его изучают взрывотехники.

Ранее сообщалось, что в Субиратсе был замечен человек, похожий на Юнеса Абуякуба, который считается исполнителем теракта в Барселоне. После этого полиция начала там спецоперацию.

Незадолго до этого некоторые испанские СМИ сообщили, что Абуякуб был задержан.

Ранее сегодня советник внутренних дел Каталонии Хоаким Форн подтвердил, что за рулем фургона, совершившего наезд на пешеходов в центре Барселоны, находился марокканец Юнес Абуякуб.

Изначально сообщалось, что испанская полиция ищет 17-летнего Мусу Укабира, предположительно, находившегося за рулем фургона во время теракта в Барселоне. В пятницу вечером стало известно, что он был ликвидирован в Камбрильсе в ходе перестрелки со стражами порядка наряду с другими четырьмя подозреваемыми в причастности к нападению.

Как стало известно сегодня, число жертв двух терактов в Каталонии, происшедших на минувшей неделе, увеличилось до 15 человек, более 100 получили ранения.

Вечером 17 августа автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Скончавшийся сегодня мужчина получил ранение в машине, которая, предположительно, использовалась преступниками для того, чтобы скрыться с места преступления.