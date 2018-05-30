Убийство журналиста Бабченко в Киеве: версии и комментарии в России и на Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко организовала Россия. По его мнению, в Москве не простили журналисту его взглядов. А в МИД РФ связали убийство с атмосферой "тотальной безнаказанности" на Украине.
Гройсман прокомментировал совершенное в Киеве преступление в своем Facebook. К сообщению украинский премьер прикрепил скриншот последнего поста Бабченко в соцсети, в котором тот вспомнил, как 29 мая 2014 года из-за перегруза не сел в вертолет, разбившийся в тот же день на востоке Украины. "Мне повезло. Второй день рождения, получается", — резюмировал журналист.
"10 часов назад он написал о своем втором дне рождения. И вот его убили. Убежден, российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности", — написал Гройсман. Бабченко он назвал "настоящим другом Украины", который "рассказывал миру правду о российской агрессии".
Обвинения в адрес России
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление украинского премьера Владимира Гройсмана, обвинившего российскую сторону в причастности к убийству журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает RT.