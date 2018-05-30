Убийство журналиста Бабченко в Киеве: версии и комментарии в России и на Украине

По словам Цекова, такая ситуация является стандартной для нынешней политической верхушки на Украине: в случае резонансного преступления на территории страны Россию обвиняют, не проводя предварительного расследования.

"Если Украина такая развитая, демократическая, процветающая страна, то она должны обеспечивать защиту всех граждан. Обвинения в адрес России голословные", — заявил Цеков. Он добавил, что в западных странах подобные обвинения воспринимаются хорошо.

Предположение о том, что за убийством Бабченко мог стоять Кремль, высказал и глава МИД Украины Павел Климкин, выступая на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, передает "Интерфакс-Украина".

"Слишком рано говорить, кто за этим стоит, однако понимание аналогичных случаев заставляет нас думать о том, что Россия использует и другие виды тактики для дестабилизации Украины, в частности проводит теракты, подрывную деятельность и политические убийства", — заявил Климкин.

Украинский министр напомнил, что Бабченко был вынужден покинуть Россию из-за угроз. "Он продолжил бороться за демократическую Россию, за Украину, и, конечно, Москва всегда рассматривала его в качестве врага", — сказал глава МИД Украины.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не исключил, что Киев будет обвинить Россию в убийстве Аркадия Бабченко. "Можно предположить, что украинская власть обвинит в этом Россию. Это уже происходило не раз до этого… Что бы ни происходило на Украине, российский след — это универсальный тезис", — цитирует Небензю ТАСС.

В МИД РФ отмечают, что "уровень физического насилия, убийств в отношении работников СМИ в этом государстве неуклонно растет, а их расследования не приводят к наказанию преступников. Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима. Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию".

В российском МИДе также выразили надежду на то, что профильные международные инстанции и неправительственные организации возьмут ход расследования под свой контроль.