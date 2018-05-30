30.05.2018, 16:40

Убийство журналиста Бабченко в Киеве: версии и комментарии в России и на Украине

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DELFI.ee
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Arkadi Babtšenko
Arkadi BabtšenkoFoto: Sergei Supinsky, AFP

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко организовала Россия. По его мнению, в Москве не простили журналисту его взглядов. А в МИД РФ связали убийство с атмосферой "тотальной безнаказанности" на Украине.

Гройсман прокомментировал совершенное в Киеве преступление в своем Facebook. К сообщению украинский премьер прикрепил скриншот последнего поста Бабченко в соцсети, в котором тот вспомнил, как 29 мая 2014 года из-за перегруза не сел в вертолет, разбившийся в тот же день на востоке Украины. "Мне повезло. Второй день рождения, получается", — резюмировал журналист.

"10 часов назад он написал о своем втором дне рождения. И вот его убили. Убежден, российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности", — написал Гройсман. Бабченко он назвал "настоящим другом Украины", который "рассказывал миру правду о российской агрессии".

Обвинения в адрес России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление украинского премьера Владимира Гройсмана, обвинившего российскую сторону в причастности к убийству журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает RT.

По словам Цекова, такая ситуация является стандартной для нынешней политической верхушки на Украине: в случае резонансного преступления на территории страны Россию обвиняют, не проводя предварительного расследования.

"Если Украина такая развитая, демократическая, процветающая страна, то она должны обеспечивать защиту всех граждан. Обвинения в адрес России голословные", — заявил Цеков. Он добавил, что в западных странах подобные обвинения воспринимаются хорошо.

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Предположение о том, что за убийством Бабченко мог стоять Кремль, высказал и глава МИД Украины Павел Климкин, выступая на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, передает "Интерфакс-Украина".

"Слишком рано говорить, кто за этим стоит, однако понимание аналогичных случаев заставляет нас думать о том, что Россия использует и другие виды тактики для дестабилизации Украины, в частности проводит теракты, подрывную деятельность и политические убийства", — заявил Климкин.

Украинский министр напомнил, что Бабченко был вынужден покинуть Россию из-за угроз. "Он продолжил бороться за демократическую Россию, за Украину, и, конечно, Москва всегда рассматривала его в качестве врага", — сказал глава МИД Украины.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не исключил, что Киев будет обвинить Россию в убийстве Аркадия Бабченко. "Можно предположить, что украинская власть обвинит в этом Россию. Это уже происходило не раз до этого… Что бы ни происходило на Украине, российский след — это универсальный тезис", — цитирует Небензю ТАСС.

В МИД РФ отмечают, что "уровень физического насилия, убийств в отношении работников СМИ в этом государстве неуклонно растет, а их расследования не приводят к наказанию преступников. Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима. Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию".

В российском МИДе также выразили надежду на то, что профильные международные инстанции и неправительственные организации возьмут ход расследования под свой контроль.

А Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека потребовал от украинских властей доступ к материалам расследования убийства Бабченко для украинских и российских правозащитников.

"В СПЧ глубоко возмущены убийством в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Мы требуем от украинских властей не только проведения максимально тщательного расследования, но и допустить к его материалам российских и украинских правозащитников", — цитирует председателя СПЧ Михаила Федотова агентство ТАСС. По его словам, совет направит письмо уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой.

Газета "Коммерсантъ" пишет, что полиция Украины возбудила уголовное дело, и расследованием также займется Следственный комитет России (СКР), поскольку Бабченко был гражданином России.

Полиция Украины в качестве приоритетной версии рассматривает профессиональную деятельность журналиста. Еще одна версия — его гражданская позиция.

Издание вспоминает, что СКР также наряду с полицией Украины расследовал убийство экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, застреленного в Киеве. Украинское следствие пришло к выводу, что к смерти Вороненкова причастен криминальный авторитет Владимир Тюрин, действовавший в интересах Федеральной службы безопасности (ФСБ). Российское следствие еще не завершено.

Адекватный, смелый

Представитель ОБСЕ по свободе прессы Арлем Дезир назвал убийство Бабченко "страшным деянием" и призвал власти Украины быстро и тщательно расследовать это преступление и наказать убийц. Международная общественная организация "Комитет защиты журналистов" тоже призвала власти Украины быстро расследовать убийство Аркадия Бабченко.

Аркадий Бабченко был известен работой в российских СМИ, репортажами на военную тематику. Главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев в эфире "Коммерсант FM" вспоминает о своих встречах с убитым журналистом, рассказывает о тематике его репортажей: "Это была военная тематика, больше всего он работал по Украине, по Донецку, по всей зоне конфликта. Он в основном поддерживал украинские власти, их позицию в отношении России и всех событий, которые происходили в Донецке, в Крыму", — говорит Гусев.

При этом главред "МК" сказал агентству РИА Новости, что Бабченко был "достаточно адекватным, смелым, очень профессионально работал". "Это очередная провокация. Завтра пойдет слух, что это сделали российские спецагенты, чтобы уничтожить оппозиционного журналиста", — уверен Гусев. По его мнению, что "российские спецагенты" тут ни при чем.

Бабченко прославился фразой "Родина тебя бросит, сынок. Всегда", сказанной после участия в двух чеченских кампаниях. После них Аркадий Бабченко стал убежденным пацифистом. В феврале 2017 года он покинул Россию: перебрался сначала в Чехию, потом одно время жил в Израиле, а оттуда переехал на Украину.

Он говорил украинским журналистам, что ему угрожают постоянно, и по телефону, и в соцсетях, и даже процитировал одну из таких угроз: "Надеюсь, что тебя скоро грохнут". После этого интервью он прожил три года.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов предположил, кто мог быть заинтересован в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам Венедиктова, Бабченко был крайне резким человеком и был неразборчив в выборе врагов. "В чеченской войне он воевал контрактником, то есть добровольно. После украинских событий он строго занял сторону украинцев и украинской армии", — сказал он.

"Его врагами в первой чеченской (войне) и второй были чеченцы. С Донбасса были вот эти все. То есть это люди с автоматами и руками в крови. Он не имитировал ни понимание, ни примирение", — добавил Венедиктов. Главред "Эха Москвы" подчеркнул, что журналиста убили на лестничной клетке в его доме, значит знали, где он жил.

На убийство Аркадия Бабченко в соцсетях откликнулись многие его друзья и знакомые, сообщает Русская служба Би-би-си.

Дмитрий Муратов — бывший главный редактор, а ныне издатель "Новой газеты", где работал Аркадий — сказал в эфире телеканала "Дождь", что убийство, по его убеждению, не может быть связано ни с чем, кроме политической позиции Бабченко.

"У меня нет ни единого сомнения, что то, что с ним случилось, связано с его писательской, блогерской, журналистской деятельностью. А вот кто это сделал — мы пока не знаем, но мы точно будем этим заниматься", — сказал Муратов.

Сторонился разборок

Муратов подчеркнул, что Бабченко всегда сторонился тем и так называемых "разборок", связанных с бизнесом и деньгами. А в военных и политических конфликтах, о которых он писал, Бабченко, по словам Муратова, всегда был на стороне жертв.

Бывший заместитель Гусева Айдер Муждабаев уверен, что к преступлению причастны российские спецслужбы. "Все бытовые версии я отметаю, поскольку никаких причин для бытовых убийств в жизни Аркадия Бабченко не было. Я знал его достаточно близко — это кристально честный человек, не замешанный ни в чем: ни в деньгах, ни в каких интригах", — сказал Муждабаев Русской службе Би-би-си.

Муждабаев, этнический крымский татарин, через некоторое время после аннексии Крыма, которой он был глубоко возмущен, уехал из Москвы в Киев. Он дружил с Бабченко.

"Только что говорили про Аркадия Бабченко с друзьями, про жизнь в Киеве… И буквально через полчаса его убивают. Какой ужас! За последние три дня я слышал про три заказа на российских оппозиционеров из числа эмигрантов. Вербуют бывших бойцов добробатов. Уверен, что здесь убийцу надо искать в этой среде", — написал бывший депутат Госдумы, политэмигрант Илья Пономарев.

"Боюсь, это не последняя смерть. Слов нет. И хочу сказать, что сеящие террор пожнут вооруженное сопротивление. Это написано в любом учебнике истории!" — добавил Пономарев.

"Покойся с миром, Аркаша. Ты был смелый и очень крутой, нам будет тебя не хватать. Не сомневайся, мы отомстим", — написал другой российский политэмигрант, организатор вильнюсского Форума свободной России Иван Тютрин.

Многие обвиняли Бабченко в излишнем эпатаже, в "глумлении над чувствами" его оппонентов. Журналист, экономический обозреватель Борис Грозовский написал, что Бабченко таким образом "вызывал огонь на себя".

"Мы с Аркашей однажды чуть было не погибли вместе. Аркадий был настоящий человек", — пишет фотограф, репорте и организатор благотворительных проектов Митя Алешковский.

"Он был в Крымске, был на наводнении в Амурской области и всегда отдавал себя слабым и нуждающимся без конца, без устали, до предела. Потому что он был сильный человек, который всегда знал, что надо помогать слабым и тем, кто пострадал от несправедливости", — пишет Алешковский.

Рекордсмен по количеству угроз его жизни онлайн

"Убитый сегодня в Киеве Аркадий Бабченко, наверное, был рекордсменом мира среди журналистов по количеству угроз его жизни онлайн и не только. Я знал его, и он был не из тех, кто лез за словом в карман (и, честно говоря, часто заходил слишком далеко). Неожиданным это не назовешь, но это, тем не менее, трагедия", — написал журналист, создатель проекта "Лапшеснималочная" Алексей Ковалев.

В свою очередь глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в твиттере так прокомментировал сообщения о смерти журналиста Аркадия Бабченко: "Уже начались попытки связать убийство Бабченко с его оппозиционностью Кремлю. Очень похоже на новую кровавую провокацию. Ищите, кому выгодно".

Секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова заявила, что организация возмущена убийством Бабченко в Киеве, а также выразила сожаление, что журналисты умирают при выполнении своего профессионального долга. Заявление опубликовано на сайте организации.

"Союз журналистов России возмущен убийством военного журналиста Аркадия Бабченко. Нам очень жаль, что в современное время журналисты гибнут исполняя свой профессиональный долг", — говорится в заявлении Загитовой. Она подчеркнула, что не имеет значения, каких взглядов придерживаются журналисты, главным, по ее мнению, является тот факт, что они добывают информацию. Загитова выразила надежду, что правоохранительные органы Украины смогут найти и наказать причастных к убийству Бабченко.

Как сообщалось, проживавший в Киеве известный российский журналист Аркадий Бабченко был убит вечером 29 мая в своем доме на Никольско-Слободской улице Киева. Убийца ждал журналиста в подъезде его дома. Киллер три раза выстрелил жертве в спину. Бабченко скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Уголовное дело в связи с убийством Бабченко возбудили как полиция Украины, так и Следственный комитет РФ. В Киеве заявили, что основной версией произошедшего может быть профессиональная деятельность убитого. Опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко.

Также стало известно, что в день убийства журналиста полиция Украины проводила следственные действия у дома на Никольско-Слободской улице Киева, где жил журналист. Как сообщает украинский телеканал "Громадське", сотрудники полиции изымали записи камер видеонаблюдения в доме Бабченко. Полицейские начали работу примерно в пять утра. В рамках какого дела велся сбор улик, не сообщается.

Подвергся уголовному преследованию

41-летний Аркадий Бабченко — российский журналист, военный корреспондент и писатель. В 1995 году был призван в армию, проходил службу на Северном Кавказе, служил в войсках связи, принимал участие в первой чеченской войне. Уволен в запас в 1997 году.

Окончил юридический факультет Современного гуманитарного университета с дипломом бакалавра юриспруденции по международному праву. После начала второй чеченской войны он заключил контракт с Вооруженными силами РФ и принимал участие в контртеррористической операции. Служил связистом, затем — в мотострелковых войсках, после — командиром расчета в гранатометном взводе.

В 2000 году Бабченко был уволен в запас в звании гвардии старшины и занялся журналистикой. Был корреспондентом "Новой газеты", позже — военным корреспондентом во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. В 2012 году подвергся уголовному преследованию из-за публикации поста о возможной тактике митингующих.

Известен своими оппозиционными взглядами и резкими высказываниями, которые не раз вызывали скандалы. Против него возбуждались уголовные дела, некоторые российские политики требовали лишить журналиста гражданства.

В 2017 году Бабченко заявил, что регулярно получает угрозы в свой адрес, и в связи с этим вместе с семьей покинул Россию. Сначала он жил в Праге, позже — в Израиле. С августа 2017 года журналист постоянно проживал в Киeве, где работал ведущим программы "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.

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