Убийство в Лас-Вегасе: стрелок расставил камеры в номере отеля

64-летний Стивен Паддок, открывший огонь по участникам фестиваля музыки кантри из номера гостиницы Mandalay Bay Hotel, установил несколько камер видеонаблюдения в своем гостиничном номере и рядом с ним.

Камеры в коридоре и в дверном глазке должны были помочь Паддоку заметить приближение стражей порядка, объяснили в полиции.

Правоохранительные органы США до сих пор пытаются выяснить, какие мотивы двигали Паддоком, убившим 58 человек и ранившим более пятисот в Лас-Вегасе.

Подруга Паддока Мэрилу Данли во вторник вернулась в США с Филиппин.

После приезда в Лос-Анджелес у нее состоялась беседа с сотрудником ФБР. Полиция считает, что она может представлять интерес для следствия. Она пока не взята под стражу, но, как сообщается, правоохранительные органы поддерживают с ней связь.

Ранее газета Washington Post сообщила, что незадолго до трагедии в Лас-Вегасе Паддок перевел крупную сумму — 100 тысяч долларов — на счет на Филиппинах. Предположительно, эти деньги могли предназначаться его подруге. Происхождение этих денег пока не установлено.

Как пишет Los Angeles Times, у пары были сложные отношения. По свидетельствам их знакомых, Паддок часто публично оскорблял Дэнли, которая переехала в США из Австралии 20 лет назад.

Пока власти не могут объяснить, какие мотивы толкнули 64-летнего бывшего бухгалтера Стивена Паддока на массовое убийство, для совершения которого ему пришлось каким-то образом пронести внушительный арсенал оружия и боеприпасов в тщательно охраняемую гостиницу.

Однако ясно, что его действия были тщательно спланированы, говорят в полиции.

Ранее сообщалось о 59 погибших, однако позже власти Лос-Анджелеса разьяснили, что жертвами стрелка стали 58 человек, еще один погибший — сам Паддок.

Полиция обнаружила в гостиничном номере, из которого велась стрельба, 23 винтовки. Фото с оружием из номера получил телеканал Boston 25 News. Пока остается неясным, как ему удалось пронести столь внушительный арсенал, а также большое количество боеприпасов мимо охраны гостиницы.

Шериф округа Кларк (штат Невада) Джозеф Ломбардо сообщил журналистам: "Этим человеком руководили. Очевидно, его направляли, об этом говорит количество и вид оружия, которое было обнаружено в его номере".

"Все было тщательно спланировано и я уверен, что он хорошо обдумал все свои действия", — подчеркнул Ломбардо.

Заместитель шерифа Кевин Макмахилл предположил, что Паддока смог остановить только встречный огонь, открытый стражами порядка.

Массовое убийство, ставшее самым кровопролитным за всю новейшую историю США, дало новый толчок дебатам по поводу регулирования продажи оружия. Оданко президент страны Дональд Трамп пока дистанцируется от этого обсуждения.

Ранее Трамп назвал Паддока больным, потерявшим рассудок человеком. Однако представитель министерства внутренней безопасности США, пожелавший не называть своего имени, сказал агентству Рейтер, что нет никаких свидетельств того, что Паддок был психически больным или потерявшим рассудок.

Также полиции пока не удалось обнаружить связи нападавшего с какой-либо иностранной или местной террористической организацией.

Паддок, который предположительно покончил с собой до штурма полицией его номера в отеле, не был ранее судим и не находился в поле зрения правоохранительной системы.

Во время обыска номера Палддока полиция обнаружила 23 винтовки, в доме нападавшего было найдено огнестрельное оружие и взрывчатка. Всего в номере и доме Паддока полиция обнаружила 47 единиц огнестрельного оружия.

Что мы знаем о Паддоке?

64-летний Стивен Паддок находился на пенсии. В прошлом он работал бухгалтером. Паддок проживал в комплексе для пенсионеров в городе Мескит, который находится к северо-востоку от Лас-Вегаса. У него была действующая лицензия пилота легкомоторных самолетов.

Вместе с ним жила женщина по имени Мэрилу Данли. Изначально полиция сообщала, что Данли в момент преступления находилась в Японии, и, похоже, не причастна к этому преступлению. позже выяснилось, что она находилась на Филиппинах и возможно представляет интерес для следствия.

Тысячи людей внимали выступлению певца Джейсона Олдина, когда в 22:08 по местному времени послышались первые автоматные очереди. В течение примерно 10 минут было выпущено несколько сот пуль.

Зрители пытались прятаться, ложась на землю, убегая к выходам или помогая другим сбежать, пока Паддок вел огонь по людям.

Предположительно, он поочередно стрелял из двух окон гостиничного номера.

Многие находящиеся поблизости гостиницы в Лас-Вегасе были заблокированы полицией, а некоторые части бульвара Лас-Вегаса были перекрыты.

Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещенная во многих странах, в том числе в России) взяла на себя ответственность за нападение, заявив, что Паддок несколько месяцев назад принял ислам. Но каких-либо подтверждений этому группировка, которая и раньше выступала с подобными неподтвержденными заявлениями, не предоставила.