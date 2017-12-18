Убийство сотрудницы британского посольства в Ливане: арестован мужчина

Ливанская полиция, расследующая убийство сотрудницы посольства Великобритании в Бейруте, арестовала мужчину, сообщили источники.

Тело Ребекки Дайкс было обнаружено на обочине автомобильной трассы в субботу.

Как сообщили Би-би-си источники в полиции, она была задушена.

Семья погибшей выпустила официальное заявление: "Мы опустошены потерей нашей любимой Ребекки. Мы прикладываем все усилия, чтобы выяснить, что произошло. Мы требуем, чтобы СМИ не вторгались в нашу личную жизнь".

Дайкс работала в Бейруте руководителем программ британского министерства по вопросам международного развития с января 2017 года.

Предполагается, что Дайкс в пятницу отправилась на вечеринку к коллеге в популярном районе Бейрута Джимейзи, сообщил корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке Мартин Пейшенс.

Предполагается, что ее похитили после полуночи, когда она покинула бар. Ее тело нашли рядом с автомобильной трассой в пригороде ливанской столицы.

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Полиция сообщила, что вскоре будет проведено повторное вскрытие тела.

Посол Великобритании в Ливане Хьюго Шортер написал в "Твиттере", что все сотрудники посольства глубоко шокированы и опечалены.

Представитель министерства по вопросам международного развития заявил: "Мы хотим морально поддержать семью Бекки и ее друзей в этот тяжелый период времени".

Министерство иностранных дел заявило, что контактирует с ливанскими властями в связи с гибелью британской женщины в Бейруте.