27.07.2018, 15:07

Убийство отмечавшего в баре свое освобождение авторитета попало на видео

 (19)
Lenta.ru
EST 7
Убийство отмечавшего в баре свое освобождение авторитета попало на видео
kaader videost

В Новокузнецке застрелили одного из лидеров банды ”Запсибовские” Александра Жестокова. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщил Telegram-канал Hue и опубликовал видео с моментом убийства. Жестоков месяц назад вышел из колонии, где отбывал срок за вымогательства и убийства.

По данным Telegram-канала 112, в момент убийства Жестоков находился с друзьями в баре ”Джамбул”. Около часа ночи к нему сзади подошел киллер и произвел из пистолета с глушителем несколько выстрелов, после чего скрылся.

”На кадрах видеозаписи хорошо видно: после убийства хозяина стола в полицию никто не звонит, бандиты по-быстрому "сливаются". Александр Жестоков собрал "запсибовских" в "Джамбуле" на проспекте Металлургов, чтобы отметить свое освобождение из колонии”, — говорится в сообщении.

В мае 2017 года лидер ”Запсибовских” был приговорен к семи годам лишения свободы колонии особого режима, пишет ”ПраймКрайм”. Жестоков с 2013 года находился в СИЗО, поэтому в июле этого года его освободили. Он обвинялся в организации преступного сообщества и участии в нем, трех эпизодах вымогательства и двух случаях мошенничества, однако следствию удалось доказать лишь его причастность к фактам вымогательства. В частности, было установлено, что преступления были совершены в 2007 году. Жертвами авторитета стали владельцы строительного бизнеса и предприниматель, занимавшийся продажей черного и цветного металлов.

ОПГ ”Запсибовские” была сформирована в 2008 году на территории Новокузнецка и действовала на территории юга Кузбасса. По данным следствия, группировка включала в себя три подразделения. Первое занималось мошенничествами в сфере недвижимости. Второе — контролировало наркобизнес в Заводском районе Новокузнецка, а третье — ”терроризировало” коммерсантов и если они отказывались платить, их убивали.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Убийство отмечавшего в баре свое освобождение авторитета попало на видео

27.07.2018
В Новокузнецке застрелили одного из лидеров банды ”Запсибовские” Александра Жестокова. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщил Telegram-канал Hue и опубликовал видео с моментом убийства. Жестоков месяц назад вышел из колонии, где отбывал срок за вымогательства и убийства.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Сослался на Эстонию и запрет русского языка. Депутат Госдумы прокомментировал слова Макаревича, что Крым можно было купить

27.07.2018
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Калашников ответил на предложение лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича решить проблему Крыма — просто купить его. Калашников сказал, что в Эстонии рассматривают предложение одного из своих министров о запрете русского языка. По его словам, невозможно купить себе право говорить на своем родном языке, жить и думать.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
-15% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
126,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106532001
171,90 €
103,14 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €


"Не употребляйте алкоголь!" Советы главврача скорой о том, как обезопасить себя в жаркую погоду

27.07.2018
Прогноз погоды в ближайшие дни обещает нам еще более жаркую погоду. Заведующий отделением неотложной медицинской помощи Ида-Таллиннской центральной больницы Мярт Пыллувэер дает советы о том, как обезопасить себя в жаркую погоду.
Подробнее


ФОТО: Смотрите, кто выиграл в самом большом конкурсе фотографий из путешествий

27.07.2018
Самый большой конкурс фотографий из путешествий завершен. Спасибо всем, кто участвовал и присылал свои фотографии! Конкурс показал, что жители Эстонии путешествуют очень много, часто бывают в экзотических странах, восхищаются невероятной природой и встречаются с удивительными жителями нашей планеты.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Самые притягательные и женственные знаки зодиака

27.07.2018
Каждая женщина притягательна по-своему, и не секрет, что встретить двух похожих дам весьма проблематично. Эксперты постарались разобраться в том, какие же общие признаки можно выявить по знаку зодиака. Прислушайтесь к мнению астрологов, чтобы ваше обаяние помогло вам добиться успеха в любых сферах жизни. Помните о том, что женская сила нуждается в восстановлении. Поддерживайте свою энергетику, чтобы всегда оставаться самыми привлекательными для окружающих вас людей, пишет Клубер.
Подробнее