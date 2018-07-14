Убийство Николая II, сто лет спустя: ужасная судьба русской царской семьи

Филипп Голощекин, начальник охраны особняка, в котором содержалась царская семья, поехал в Москву, чтобы получить указ о расстреле, и, как считается, получил его от самого Владимира Ленина, хотя не сохранилось никаких подтверждающих документальных свидетельств, говорится в статье.

В ночь убийства охрана вошла в спальню к доктору Боткину вскоре после полуночи и обнаружила его бодрствующим. Пришедшие приказали ему разбудить Романовых и сказать им, что надо собраться в далекий путь.

Собрав царскую семью в подвале, командир Яков Юровский, которому поручили организацию казни, зачитал вслух смертный приговор Уральского исполнительного комитета, говорится в статье.

Когда началась стрельба, пули летели беспорядочно, некоторые отскочили рикошетом от детей Романовых, потому что они зашили бриллианты в нижнее белье, чтобы сохранить семейные ценности на случай побега, пишет автор.

"Неопытные члены расстрельной команды, вооруженные разным огнестрельным оружием, сами были ранены. Николай умер мгновенно, но несколько членов семьи были только ранены, они корчились в собственной крови на полу в подвале, пока едкий пороховой дым заполнял воздух", — говорится в статье.

"Двое девочек еще дышали, когда тела выносили, и это считается отправной точкой мифа о побеге Анастасии", — пишет Соммерлэд.

"Фактически единственным оставшимся в живых после расправы был любимый спаниель Алексея Джой, который впоследствии был спасен полковником Полом Родзянко из британских экспедиционных сил и привезен в Виндзор", — отмечает автор.

По дороге в лес автомобиль, вывозивший трупы, застрял в грязи во впадине, известной как Поросенков Лог, где слишком уставшие, чтобы продолжать путь, члены расстрельной команды выкопали братскую могилу и сбросили туда трупы, полив останки кислотой и раздробив кости ружейными прикладами, говорится в статье.

Обнаружение костей Николая, Александры, Ольги, Татьяны и Анастасии в 1979 году исследователем-любителем Александром Авдониным позволило перезахоронить их в семейном склепе в Санкт-Петербурге в 1998 году, пишет журналист.

Останки Алексея и Марии были найдены в 2007 году, но до сих пор не воссоединились с останками их семьи из-за спора о ДНК, поднятого Русской православной церковью, напоминает автор.

"Столетие спустя призраки Романовых по-прежнему не могут почить в мире", — заключает Соммерлэд.