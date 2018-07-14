14.07.2018, 14:40

Убийство Николая II, сто лет спустя: ужасная судьба русской царской семьи

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rus.delfi.ee
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Nikolai II
Nikolai IIFoto: STRINGER, AFP/Scanpix

"На следующей неделе исполняется сто лет со дня расстрела российской царской семьи их тюремщиками, большевиками, что стало одним из самых шокирующих событий в истории XX века", — пишет The Independent.

Перевод статьи приводит InoPressa.

"Царь Николай II, царица Александра и их пятеро детей, вместе с тремя слугами и семейным врачом Евгением Боткиным были хладнокровно убиты в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года", — напоминает корреспондент Джо Соммерлэд.

Судьба Романовых казалась нерешенной до июля, пока белая гвардия не начала подступать к Екатеринбургу. "Большевики не могли допустить, чтобы Романовы попали в руки белых и стали символами, вокруг которых могли сплотиться противники коммунистов, а также дали возможность иностранным правительствам признать их альтернативным правительством", — продолжает автор.

Филипп Голощекин, начальник охраны особняка, в котором содержалась царская семья, поехал в Москву, чтобы получить указ о расстреле, и, как считается, получил его от самого Владимира Ленина, хотя не сохранилось никаких подтверждающих документальных свидетельств, говорится в статье.

В ночь убийства охрана вошла в спальню к доктору Боткину вскоре после полуночи и обнаружила его бодрствующим. Пришедшие приказали ему разбудить Романовых и сказать им, что надо собраться в далекий путь.

Собрав царскую семью в подвале, командир Яков Юровский, которому поручили организацию казни, зачитал вслух смертный приговор Уральского исполнительного комитета, говорится в статье.

Когда началась стрельба, пули летели беспорядочно, некоторые отскочили рикошетом от детей Романовых, потому что они зашили бриллианты в нижнее белье, чтобы сохранить семейные ценности на случай побега, пишет автор.

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"Неопытные члены расстрельной команды, вооруженные разным огнестрельным оружием, сами были ранены. Николай умер мгновенно, но несколько членов семьи были только ранены, они корчились в собственной крови на полу в подвале, пока едкий пороховой дым заполнял воздух", — говорится в статье.

"Двое девочек еще дышали, когда тела выносили, и это считается отправной точкой мифа о побеге Анастасии", — пишет Соммерлэд.

"Фактически единственным оставшимся в живых после расправы был любимый спаниель Алексея Джой, который впоследствии был спасен полковником Полом Родзянко из британских экспедиционных сил и привезен в Виндзор", — отмечает автор.

По дороге в лес автомобиль, вывозивший трупы, застрял в грязи во впадине, известной как Поросенков Лог, где слишком уставшие, чтобы продолжать путь, члены расстрельной команды выкопали братскую могилу и сбросили туда трупы, полив останки кислотой и раздробив кости ружейными прикладами, говорится в статье.

Обнаружение костей Николая, Александры, Ольги, Татьяны и Анастасии в 1979 году исследователем-любителем Александром Авдониным позволило перезахоронить их в семейном склепе в Санкт-Петербурге в 1998 году, пишет журналист.

Останки Алексея и Марии были найдены в 2007 году, но до сих пор не воссоединились с останками их семьи из-за спора о ДНК, поднятого Русской православной церковью, напоминает автор.

"Столетие спустя призраки Романовых по-прежнему не могут почить в мире", — заключает Соммерлэд.

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